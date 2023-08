Poker Online MTT: pocho696969 batte Raffele Francese al Sunday Special. MoChuisle7 e Suckkkkk scatenati, sfiorano la doppietta

Poker Online MTT 21 agosto 2023. Vediamo come sono andati i day1 dei domenicali su iPoker e People’s mentre su Pokerstars si è concluso in giornata il Sunday Special vinto da pocho696969 su Raffaele Francese. Marco “Peraz77” Perra vince il Colossal Stack; MoChuisle7 e Suckkkkk sfiorano la doppietta domenicale.

I tornei domenicali su iPoker e People’s Poker Microgame

Iniziamo come sempre il report dei tornei di poker online di inizio settimana, andando a vedere come sono andati i day1 dei principali tornei domenicali in Italia, che si completeranno lunedì sera. Partiamo con iPoker con l’Explosive Sunday da 50K garantiti con 428 entries, ma come al solito i numeri non sono ancora definitivi visto che la registrazione tardiva rimane aperta. Di certo questa sera ritroveremo almeno 123 players left in corsa per una prima moneta da 4.846 euro più le taglie. La bolla scoppierà ad 81 ITM e al momento al comando del chipcount troviamo themanblack7.

Su People’s Poker Microgame si è giocato il primo giorno del Sunday SUMMER con 88 iscritti che non bastano a raggiugnere i 10K garantiti. Alla ripresa questa sera troveremo 33 players left ma anche qui la bolla non è ancora scoppiata con 15 ITM, e una prima moneta da €2.435. Al comando del chipcount troviamo NIKE_77_88.

Poker Online MTT 21 agosto 2023: i primi tornei della domenica su Pokerstars

Apriamo il report della domenica su Pokerstars con Sunday Warm Up che richiama 264 giocatori per un montepremi da €11.880. La vittoria va al regular MoChuisle7, davvero ispirato in questo mese di agosto. Per il vincitore ci sono poco più di 2K totali di premio. Piazzamento ai piedi del podio per Giuseppe “scordo” Scordo, e dietro di lui ci sono altri regular: 9sblackpair e dennydenny91.

Il Sunday Evening supera I 25K di prizepool con 562 iscritti e il migliore è ottosky che incassa €3.662, la stessa cifra che va al regular Ribo95 dopo un deal. Completa il podio luckycrown14.

Sopra gli 11K anche il Sunday Bounty Builder che vede primeggiare Kobegio16 su un Field da 435 iscritti. Il runner up è Matte451 poi c’è Nicuscripnic al 3° posto.

2.793 entries al Sunday Blowout, e il migliore è ciaocuccioli che porta a casa €1.493+€1.614 che batte AssoArno nel testa a testa finale, poi c’è guendel86 a completare il podio.

Poker Online MTT 21 agosto 2023: pocho696969 batte raffa_N5 al NoS. A Marco “Peraz77” Perra il Colossal Stack

Passiamo al Colossal Stack con 2.462 iscritti per €43.668 di montepremi e a vincere è il regular Marco “Peraz77” Perra che incassa la prima moneta da €2.709 + €1.948 in taglie. Il runner up Angelo85xx precede un altro nickname noto, D1ANDREA99 che chiude al 3° posto. Piazzamento al 5° posto anche per il regular M3ssiD10s.

778 iscritti al Sunday Special che arriva a €70.020 di prizepool, con una ricca prima moneta da €11.303 che viene vinta da pocho696969 che è bravo a battere Raffaele “raffa_N5” Francese nel testa a testa finale. A completare il podio c’è MAIpiuSENZA.

104 iscritti al Sunday High Roller che arriva a €23.400 di prize pool. La vittoria da €5.359 va a Suckkkkk che batte MoChuisle7 all’head up finale, col runner up che non riesce a completare la doppietta domenicale. Al 3° posto Pigro74 davanti a plogiu e a Matteo “sgrillex” Sarais.

Poker Online MTT 21 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Sunday Slam tocca però proprio a Suckkkkk perdere l’heads up finale contro iL-DottoreX, sfiorando la doppietta in un torneo che ha visto 362 iscritti per €16.290 di prizepool.

Il Rollercoaster raggiunge i 96 iscritti per €8.640 di montepremi e la vittoria da €841+€1.585 va ad alfius89 che batte LAFAL10 nel testa a testa finale. A completare il podio Simone “simopascu96” Pascucci che precede un altra serie di regular come al solito in questo torneo: Riccardo “CrazyRich85” Basso, IwasRickyKaka90 e Gaza Sparta9.

Chiudiamo con il Need For Speed che richiama 66 giocatori e questa volta dennydenny91 porta a casa la vittoria da €765+€1.614 su lezgodancing97 e scellone9477.