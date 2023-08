Poker Online MTT 25 agosto 2023. Dopo il triplo podio dell’altro giorno, e il consiglio di migliorare in heads up e nelle fasi finali, lezgodancin97 ci zittisce subito andando a vincere il ricco NoS del giovedì per quasi 10K di premio, confermandosi uno dei giocatori più caldi del momento assieme a IwasRickyKaka90 e a Davide “davidecalva” Calvaresi.

Poker Online MTT 25 agosto 2023: i primi tornei del giovedì

All’Afternoon on Stars abbiamo 230 iscritti per €10.350 di montepremi. Deal a tre con salvoxbox360, pabattista e tango321.

Sono 409 gli entries al Bounty Builder che raggiugne i €18.405 di montepremi e il migliore è Pangu12 che incassa €1.382 di prima moneta + €1.859 di taglie. Battuto Davide “davidecalva” Calvaresi che si accomoda al 2° posto per quasi €1.700 totali di premio. A completare il podio riconosciamo anche Gibozza.

Night on Stars per lezgodancing97

L’altro giorno parlavamo del triplo podio di lezgodancing97 che questa volta non si ferma nelle ultime fasi ma porta a casa il torneo più ricco della serata su Pokerstars, il Night on Stars del giovedì che ha un buy-in di €250 e ha richiamato 177 giocatori che però non sono bastati a superare il garantito da 40K. Per il vincitore ci sono €3.362 di prima moneta e la bellezza di €6.006 di taglie. Al 2° posto si ferma AssoSvappa, poi abbiamo Gaspare “Gasparotto10” Sposato e completare il podio.

In verità il prizepool più alto lo segna anche giovedì il Colossal Stack che arriva a €41.328, ma con 2.296 iscritti e a spuntarla è floalex100 per €2.585+€2.419. Buon piazzamento per IwasRickyKaka90 in 7° posizione.

Poker Online MTT 25 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

Passiamo al Rollercoaster che richiama 127 giocatori per €11.430 di Prize pool. Il migliore è F1kr3y per €1.024+€1.750. In 2° posizione abbiamo mate119 poi genoana1999 (che aveva già fatto 7° al torneo del pomeriggio) a completare il podio. Anche qui non manca lezgodancing97 in 7° posizione e c’è pure davidecalva in top-10.

Si chiude col Need For Speed da 59 iscritti per poco più di 5K di montepremi. La vittoria va ad edofatto che incassa €676+€682 dopo aver battuto panfr0 nel testa a testa finale, poi ancora IwasRickyKaka90 in 3° posizione.