Poker Online MTT 15 settembre 2023. Tutti i risultati del ricco giovedì di Galactic Series su Pokerstars. L’High Roller lo porta a casa Gioplata86. Vittorie anche per: Ste4L7H, pokerassi318, solemio17, damonsalvator19, 1onlyonelove e gerryilprinc.

Poker Online MTT 15 settembre 2023: i primi tornei del giovedì

La giornata di Galactic Series su Pokerstars inizia con l’evento #81 The Meteorite che richiama subito 1.257 giocatori per €56.556 di montepremi. La vittoria va al regular Ste4L7H che si sta piazzando spesso in questa serie di eventi degli ultimi giorni, e questa vittoria vale €3.591 di prima moneta + €3.453 di taglie dopo aver battuto IL PAPA591 e anche DANY_MAS90 che completa il podio al 3° posto.

Passiamo all’evento #82 Shooting Star e anche qui riconosciamo il vincitore, pokerassi318 che incassa €2.507+€1.402. Il runner up è scagi81 e poi Sbarberis993 completa il podio. Piazzamento al 5° posto per M3ssiD10s, protagonista anche nella giornata di ieri.

High Roller a Gioplata86, solemio17 vince il Cosmic Rumble

Il torneo più ricco di giornata è l’evento #83 High Roller che con 440 iscritti arriva a €99.000 di Prize pool. Ricca prima moneta da €16.907 che finisce nelle tasche di Gioplata86 che ha la meglio su Thematthaze che incassa €12.328. Completa il podio Andrea “Andreacigna” Pini per €8.989 di premio.

Buon riscontro anche per l’evento #84 Cosmic Rumble che con 2.272 iscritti arriva a €61.344 di montepremi. La vittoria va a solemio17 che incassa €3.837+€2.636 dopo aver superato Luca “KILLUCK” Daelli al testa a testa finale.

Poker Online MTT 15 settembre 2023: gli ultimi tornei della notte

Passiamo all’evento #85 Solar Cycle dove a primeggiare è un altro nick name noto, damonsalvator19 che incassa la prima moneta da €2.390, lasciando €1.642 al runner up glen200085.

Si avvicina ai 20K di montepremi l’evento #86 Explosive Gear con 1.092 entries e il migliore è 1onlyonelove che batte Davide “davidecalva” Calvaresi.

Si chiude all’evento #87 Space Shuttle che con 455 iscritti arriva a €40.950 di montepremi. Torna a vincere il regular gerryilprinc per €2.960+€3.725 mentre al 2° posto abbiamo YenSid42 e a completare il podio riconosciamo dario6990.