Poker Online MTT 19 settembre 2023. Il Main Event delle Galactic Series viene vinto da AssoVerdeKk. Su Pokerstars si è concluso anche il Cyber Tron vinto da fabio8288. Lunedì fantastico per 127.0.0.x che ha vinto 2 tornei nella stessa serata. Su People’s Poker 89Alo89 sfiora una clamorosa doppietta al Super Sunday che aveva vinto la settimana scorsa, e in questa chiude al 2° posto.

Tornei domenicali: i risultati su Pokerstars, iPoker e People’s

AssoVerdeKk ha vinto il MAIN EVENT Galactic Series su Pokerstars, incassando quasi 50K di premio tra prima moneta da €27.068 + €22.536 in taglie. Nel finale battuti due big come Claudio “cladigia” Di Giacomo (2° per 33.724 euro in totale) e Francesco “ilmessia84” Favia a completare il podio.

Su Pokerstars si doveva concludere anche l’evento #106 Cyber Tron vinto da fabio8288 per €5.869+€6.190 dopo aver superato weedoAA e Lillo1107.

Purtroppo non si ritrovano i risultati del ExplosivePKO su iPoker, un problema che continua da alcune settimane. Sappiamo solo che il vincitore misterioso ha portato a casa un totale di 12.607 euro tra prima moneta e taglie, con OvettoTinder secondo per 8.588 euro e MANUSALV77 a completare il podio per €5.404.

Passiamo quindi direttamente al Super Sunday di People’s Poker dove la spunta bttariello81 che porta a casa 2.900 euro di premio. Il runner up è 89Alo89 che ha sfiorato una grande doppietta visto che aveva vinto questo torneo appena la settimana scorsa. Questa volta chiude 2° per 2.071 euro di premio. Al tavolo finale riconosciamo anche skimizzi al 5° posto, e subito dietro di lui team_bidy_in_the_world. Si ferma al 10° posto la corsa di Thede.

Poker Online MTT 19 settembre 2023: i primi tornei del lunedì

Torniamo su Pokerstars, con la programmazione del lunedì, ancora con le Galactic Series. Dopo il Side Event che apre la giornata (questa volta vinto da davidecalva) si inizia con l’evento #109 The Meteorite vinto dal regular 127.0.0.x, giocatore che ritroveremo più avanti in questo report. Intanto incassa €3.441+€4.399 in un tavolo finale in cui spicca anche il nome di Giuseppe “peppruocc” Ruocco.

All’evento #110 Shooting Star abbiamo 5.099 entries per un montepremi superiore ai 45K. La vittoria va a Jigen81 che batte Federico “IFOLDACES4U” Piroddi.

All’evento #111 The Big Bang altri 908 entries e più di 80K di montepremi, e anche qui torna a vincere 127.0.0.x che completa un fantastico lunedì, incassando altri €5.479+€5.521. Con queste due vittorie 127.0.0.x ha incassato quasi €19.000, niente male.

Poker Online MTT 19 settembre 2023: gli ultimi tornei della notte

All’evento #112 Cosmic Rumble abbiamo 2.551 iscritti per €68.877 di Prize pool. Qui la vittoria da €4.259+€2.439 va a marottix00 che batte okkioadonnie nel testa a testa finale.

All’evento #113 Stellar Omaha si scende a €12.870 di montepremi con 286 iscritti al torneo della variante con le quattro carte che premia Ka1Cenat come migliore per €1.002+€1.711. In 9° posizione l’immancabile Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che è anche un grande variantista (anzi, noi lo ricordiamo spiccare nei primi anni di PS.it proprio nelle varianti).

All’evento #114 Celestial Quad vince un altro regular, Mario ‘MAGIpoker87’ Magistro che batte Gigggi55 nel testa a testa finale. Circa €2.500 per il vincitore.

Infine l’evento #115 Space Shuttle che chiude le Galactic Series con 408 iscritti in lotta per un montepremi da €36.730. L’ultima vittoria della kermesse la porta a casa Babbiddiu per €2.696+€3.009, che batte Alessandro “alesiena17” Siena nel testa a testa finale, un alesiena17 che però non può dirsi insoddisfatto di queste Galactic Series, visto che ad inizio mese ha vinto il ricchissimo Sunday Million. In questo torneo troviamo un altro big a completare il podio, Donato “whitediabolic” De Bonis.