Poker Online MTT 22 settembre 2023. Al giovedì si è giocato l’High Roller come al solito, e questa volta la vittoria è andata a Ivan Gabrieli (in foto repertorio by PIW) mentre damonsalvator19 sfiora la doppietta agli eventi Galactic Series di Pokerstars.

Poker Online MTT 22 settembre 2023: i primi tornei del giovedì

La giornata di Galactic Series su Pokerstars inizia con l’evento #128 50 Planets che non supera il garantito da 50K con 1.106 iscritti, e il migliore è Babbiddiu che incassa la prima moneta da €7.643 dopo aver superato PerbaccoBAN nel testa a testa finale, poi abbiamo MBolgia a completare il podio.

All‘evento #129 Ring Galaxy abbiamo 3.735 entries per €33.615 di montepremi e qui la vittoria va a peterguerriero per €4.517 di prima moneta. Nel testa a testa finale superato il regular damonsalvator19 e abbiamo anche Luca “delfo182” Delfino piazzato al 7° posto.

Ivan Gabrieli vince l’High Roller Galactic Series

L’evento #130 High Roller è il più ricco del giovedì, con 414 giocatori che hanno pagato il buy-in da €250, producendo un Prize pool da €93.150. Vittoria eccellente con Ivan “mrbluff234” Gabrieli che porta a casa un premio da €6.887 di prima moneta + €6.365 di taglie. Dietro riconosciamo praticamente tutti i nickname dal 2° al 4° posto con: pokerassi318, DevilMezavil ed Alecigna.

Un buon montepremi da €62.586 anche per l’evento #131 Cosmic Rumble che richiama 2.318 iscritti e il migliore è LasVegas239 per €3.893+€2.776 mentre in 2° posizione abbiamo DeLaurences e a completare il podio riconosciamo Nicolò “WhyAlw4ysM3” Serlenga.

Poker Online MTT 22 settembre 2023: gli ultimi tornei della notte

Astrogoldi vince l’evento #132 Space Invaders battendo un field di 699 iscritti e incassando €3.416+€3.343 dopo aver superato Mr.Squid92 nel testa a testa finale.

All’evento #133 The Rocket si gioca per poco meno di 20K di montepremi con 2.186 iscritti. La vittoria va a lore secci che incassa €1.178+€1.014.

Si chiude con l’evento #134 Space Shuttle che richiama 339 giocatori per poco più di 30K di montepremi. Questa volta la vittoria non scappa a damonsalvator19 che dopo il 2° posto all’evento #129, vince l’ultimo torneo di giornata incassando €2.289+€3.072 dopo aver superato sarettobb94 e dario6990. Ai piedi del podio riconosciamo anche Shadowkizz.