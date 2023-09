Poker Online MTT 28 settembre 2023. Su Pokerstars continuano i tornei After Party delle Galactic Series e nel mercoledì notte ManInBlackk ha battuto Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani al The Meteorite mentre al Cosmic Rumble Vincenzo “OCCHIUFORT” Zarrillo si arrende in heads up a ElDiabolico6. Il torneo più ricco, il Wednesday Special, va a giovannialdo.

ManInBlackk batte Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani al The Meteorite

Iniziamo il report di Pokerstars, con i principali tornei delle Galactic Series After Party, dal The Meteorite che ha richiamato 677 giocatori per un montepremi che ha superato i 30.000 euro.

La vittoria è andata al regular ManInBlackk, abile a superare un altro nome noto, Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani, nel testa a testa finale, incassando così €1.723 di prima moneta + €2.170 di taglie mentre per il runner up ci sono in tutto poco più di 3K. Completa il podio Valamarco96 e al 5° posto riconosciamo anche Suckkkkk.

Poker Online MTT 28 settembre 2023: Cosmic Rumble

Al Cosmic Rumble gli iscritti salgono a 1.535 e anche il montepremi sale a €41.445. La vittoria va a ElDiabolico6 che incassa €2.185+€2.242 dopo aver battuto un altro regular, Vincenzo “OCCHIUFORT” Zarrillo, che incassa €2.184+€767.

A completare il podio c’è tequilarehab che citavamo già nel report di ieri l’altro, con la vittoria al Daily Special. Immancabile top-10 per Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che chiude al 9° posto.

Poker Online MTT 28 settembre 2023: Wednesday Special

Chiudiamo col torneo più ricco della giornata con i suoi 50K di garantito (non superato), il Wednesday Special che ha richiamato 498 giocatori e il migliore è stato giovannialdo che incassa la prima moneta da €3.281 più €3.475 di taglie dopo aver superato LadyDiamond8 nel testa a testa finale.

A completare il podio riconosciamo A.Lapini in una top-10 dove fa capolino al 9° posto anche Antonio “frakkalagan” Fragale.