Poker Online MTT 29 settembre 2023. No, non ci siamo sbagliati, non è un refuso. Ieri l’altro ha battuto Gianluigi Giuliani e nella notte ha replicato battendo un altro big, Zlatin Penev. Parliamo di ManInBlackk, regular che ha centrato per due sere di fila la vittoria del The Meteorite del After Party su Pokerstars.

Poker Online MTT 29 settembre 2023: ManInBlackk bissa

Iniziamo proprio dall’After Party The Meteorite che ha visto 850 iscritti per €38.250 di Prize pool. Come detto doppietta a un giorno di distanza per ManInBlackk che questa volta supera Zlatin “Bulgaro98” Penev per €2.269 di prima moneta + €2.782 di taglie. A completare il podio c’è ILPAPA591.

Al Ring Galaxy si scende intorno ai 25K di montepremi con una prima moneta da €3.085 che viene vinta da PIDDURIDDU su D0LLAR8GAME.

High Roller per Matteo92AA, a Bad_bEatA351 l’Astronomic Stack

Bad_bEatA351 vince l’Astronomic Stack per €2.518+€2.054 dopo aver superato Ante97481 e sorrenti98.

Il torneo più ricco è l’High Roller che con 318 iscritti arriva a €71.550 di prize pool e viene vinto da Matteo92AA che incassa €5.189+€6.329 dopo aver superato gabrielepat ed enzotribulla che completa il podio. Subito dietro riconosciamo anche BetterCallSax e Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.

Poker Online MTT 29 settembre 2023: gli ultimi tornei del giovedì

Lo Space Shuttle supera i 28K con 319 iscritti e il migliore è Giulio “Enne98” Colazzo che porta a casa €1.809+€2.532 su ChuckWasHere e sul gradino basso del podio ritroviamo ancora Bulgaro98, davanti a frezzag.

Chiudiamo col Midnight Shot con 470 iscritti per €21.150 vinto da Andreacigna che incassa circa 3.000 euro totali davanti a ilboscaiolo95 e surini93. Ennesima top-10 per Bulgato98 che troviamo anche qui al 8° posto.