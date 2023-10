Poker Online MTT 4 ottobre 2023. Momento positivo per ManInBlackk che torna a vincere su Pokerstars, questa volta porta a casa il Night on Stars. Vittorie anche per: GR_ASSO_CT, GAMAU71, Davide “davidecalva” Calvaresi e This is soo2019.

Poker Online MTT 4 ottobre 2023: i primi tornei del martedì

Iniziamo dal Bounty Builder con 583 iscritti per €26.235 e la vittoria va a GR_ASSO_CT per €1.884 di prima moneta + €1.315 di taglie dopo aver superato LORPANICO e altri regular come MeLLowYeLL0w, Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani, Jaysmooth77 e B3tter_RuN.

Il Colossal Stack è il torneo più ricco di giornata con €47.862 di Prize pool grazie a 2.659 iscritti. La vittoria da €2.953+€2.339 va a GAMAU71 su donlinuzzo52 e poi c’è Federico “IFOLDACES4U” Piroddi a completare il podio davanti ad edofatto. Top-10 anche per Daniele “bybabyby” Cuomo.

Night on Stars: vince ancora ManInBlackk

A pochi giorni da uno straordinario back to back alle Galactic Series, ManInBlackk torna a fare la voce grossa nel torneo più importante del giorno, il Night on Stars che richiama 477 giocatori per €42.930 di montepremi. Per il vincitore ci sono €3.136+€2.805 di premio dopo aver battuto RINOGADE71 e Rounders2791. Ai piedi del podio put3c4.

Poker Online MTT 4 ottobre 2023: gli ultimi tornei della notte

Ancora put3c4 tra i protagonisti col 2° posto al Rollercoaster, battuto solo da Davide “davidecalva” Calvaresi che incassa €1.187 di prima moneta + €1.773 di taglie mentre il runner up incassa in tutto circa 2K. Ritroviamo anche qui IFOLDACES4U in 6° posizione e B3tter_RuN dietro di lui.

Chiudiamo col Need For Speed da 69 iscritti per €6.210 di montepremi. La vittoria da €676+€1.234 va a This is soo2019 che batte The_LEGEND_0002 e Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.