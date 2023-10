Poker Online MTT 6 ottobre 2023. Giulio “Enne98” Colazzo (in foto) si conferma in forma e batte un Field da più di 3.100 iscritti vincendo il Colossal Stack. Il ricco Night on Stars del giovedì va a lukas8228.

Poker Online MTT 6 ottobre 2023: i primi tornei del giovedì

Il Bounty Builder richiama 723 giocatori per €32.535 di montepremi. La vittoria va a pippo8823 per una prima moneta da €2.255 + €1.917 di taglie. Si ferma in 2° posizione M3l1ss4s4tt4m1 e a completare il podio c’è A.Lapini.

Giusto ieri citavamo Giulio “Enne98” Colazzo come uno dei giocatori più attivi e in forma a livello di piazzamenti, e nella notte arriva anche il successo al Colossal Stack su un Field da 3.110 iscritti che hanno generato un Prize pool da €55.980. La vittoria vale €3.404+€3.205 per Enne98.

Night on Stars del giovedì per lukas8228

Al giovedì il buy-in del Night on Stars sale a €250 e ha visto 296 iscritti per €66.600 di montepremi. La vittoria va a lukas8228 che incassa €5.129+€6.274 dopo aver superato Gioplata86, secondo per quasi 9K di premio. Da segnalare anche i piazzamenti di B3tter_RuN al 5° posto e di MeLLowYeLL0w dietro di lui.

Poker Online MTT 6 ottobre 2023: gli ultimi tornei della notte

205 iscritti al Rollercoaster per €18.450 di prizepool. Vittoria da €1.511+€2.245 per Thematthaze che supera Pokerina213 e Nitr07. Piazzamento al 5° posto per Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni e anche qui c’è una top-10 per B3tter_RuN.

Si chiude col Need For Speed da 80 giocatori per €7.200 di montepremi. Il turbo della notte questa volta viene vinto da silverpoker1990 che incassa €722+€1.437 dopo aver chiuso 2° allo stesso torneo il giorno prima, e dopo superato Aittie nel testa a testa finale. Ai piedi del podio LAFAL10 e al 7° posto Gabriele “King;AvE911” Re che aveva già fatto top-20 al NoS. Infine ancora un 9° posto di Thematthaze dopo la vittoria al Rollercoaster.