Poker Online MTT 12 ottobre 2023. I risultati del mercoledì su Pokerstars, col Night On Stars che si chiude con un deal a due tra uncleseby_broke e LaFlamee90210. Vincono anche: LonelyBoy99, Cristinabled, TonyCaracas ed alex91997.

Poker Online MTT 12 ottobre 2023: i primi tornei del mercoledì

Al Bounty Builder abbiamo 791 iscritti per €35.595 di montepremi e la vittoria va a LonelyBoy99 che incassa €2.476 di prima moneta + €3,042 di taglie dopo aver battuto Giancarlo “frezzag” Frezza che incassa in tutto circa 3K.

Sfiora i 52K di prizepool il Colossal Stack con 2.885 entries e la migliore è Cristinabled che incassa la primamoneta da €7.454 mentre per il runner up stasollaf ci sono €5.187.

Night on Stars, la spunta uncleseby_broke dopo un deal con LaFlamee90210

Al Night on Stars del mercoledì partecipano in 595 rendendolo il torneo più ricco della giornata con un montepremi di €53.550. Nel finale c’è un deal a due tra uncleseby_broke e LaFlamee90210 che incassano rispettivamente €7.877 e €7.601.

Poker Online MTT 12 ottobre 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster abbiamo 188 iscritti per quasi 17K di Prize pool e la vittoria da €1.385+€2.140 va a TonyCaracas che batte il regular Ste4L7H. Piazzamento al 5° posto anche per Riccardo “Overbet91” Bonelli mentre in 8° posizione riconosciamo Giuseppe “gscordo” Scordo.

Chiudiamo col turbo della notte, il Need For Speed che supera i 6K di montepremi con 67 iscritti e il migliore qui è alex91997 per €1.781 dopo aver battuto Biri0751 che avevamo già visto nella top-10 del Bounty Builder. Piazzamenti al 4° e al 5° posto anche per MeLLowYeLL0w e per 94pazzini94.