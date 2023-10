Poker Online MTT 13 ottobre 2023. Vediamo i risultati del ricco giovedì su Pokerstars, con DeSalvia1997 che ha vinto il Night on Stars, ma ci sono anche i colpi vincenti di: Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio (in foto) e Riccardo “CrazyRich85” Basso nei tornei della notte.

Poker Online MTT 13 ottobre 2023: i primi tornei del giovedì

Apriamo col Bounty Builder che supera i 35K di montepremi grazie a 781 entries. La vittoria va a fabio8288 che incassa la prima moneta da €2.436+€2.545 di taglie battendo il regular LAFAL10 nel testa a testa finale. Piazzamento al 7° posto per un Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi molto presente negli ultimi giorni nei nostri report.

Al Colossal Stack si sale sopra i 62K grazie a 3.485 iscritti e il migliore è pandinho96 che porta a casa €3.801+€2.798 su VISPETTO2 che è runner up per quasi 5K di premio complessivo.

Night on Stars del giovedì a DeSalvia1997

Il colpo più importante della notte lo mette a segno DeSalvia1997 che vince il Night on Stars, che al giovedì si arricchisce con un buy-in da €250, pagato da 333 giocatori che hanno generato un montepremi vicino ai 75K. In 2° posizione troviamo va87 poi c’è x-muccio-x a completare il podio. Piazzamento al 7° posto per Matteo “SpeedOne1” Liparulo.

Poker Online MTT 13 ottobre 2023: gli ultimi tornei della notte

Il NoS del giovedì fa da traino anche per un Rollercoaster più ricco del solito con più di 20K di montepremi grazie a 224 iscritti. Torna a vincere Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che non ha bisogno di presentazioni, e che incassa €1.603+€2.974 dopo aver battuto un altro regular, MoChuisle7, poi abbiamo Anniai91 a completare il podio, dopo che un paio di giorni fa vinceva il NoS. Torno come sempre pieno di nomi noti, come Zlatin “Bulgaro98” Penev che chiude al 5° posto, ma anche Domenico “domenlan” Lando in 7° posizione.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed e anche in questo caso abbiamo un nome noto a trionfare, Riccardo “CrazyRich85” Basso che mette in fila un field da 87 entries e incassa più di 2K complessivi di premio dopo aver battuto masirinotti e Vop444. Qui troviamo Giulio “Enne98” Colazzo al 5° posto e ritroviamo anche MoChuisle7 in 9° posizione.