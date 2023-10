Poker Online MTT 26 ottobre 2023. Il colpo della notte su Pokerstars lo fa Pierpahh che batte Davide Calvaresi al Night on Stars. Protagonisti con più di un tavolo finale anche: Jaloseis, Stefano “St3ffolo” Valori e LonelyBoy99.

Poker Online MTT 26 ottobre 2023: tornei MicroMillions

Iniziamo dai tornei più ricchi del mercoledì di MicroMillions Series che continuano su Pokerstars. All’evento #77 The Big abbiamo 3.050 entries per un montepremi di €27.450. La vittoria va a molly_182 che incassa €1.612 di prima moneta + €1.155 di taglie. Piazzamento anche per Stefano “St3ffolo” Valori in 8° posizione.

Il torneo più ricco è come sempre il Daily Main con 2.961 iscritti per più di 53K di Prize pool. La vittoria vale €3.143+€2.731 e va a sery853 che batte STEFANOPROoo nel testa a testa finale.

Chiudiamo con l’evento #82 Bounty Cataclysm che supera i 15K di montepremi con 1.713 iscritti. Il migliore è Flowers.D.Ketto che incassa in tutto più di €1.500 di premio dopo aver battuto NONMOLLEREMOMAI nel testa a testa finale.

Night on Stars: Pierpahh batte Davide Calvaresi

I 441 iscritti non permettono al Night on Stars del mercoledì di superare il garantito da 40K, con una prima moneta da €6.809 che viene vinta da Pierpahh, abile nel testa a testa finale a battere il regular Davide “davidecalva” Calvaresi, e poi troviamo LonelyBoy99 a completare il podio. Top-10 per Jaloseis, tre nickname che ritroveremo ancora in questo report.

Poker Online MTT 26 ottobre 2023: gli altri tornei su PS

Vediamo anche gli altri tornei del mercoledì su Pokerstars. Iniziamo dall’Afternoon on Stars che con 239 iscritti supera i 10K di montepremi. La vittoria vale quasi 2K e finisce nelle tasche di $ignorNessuno su richi2210 e Crini0.

Appena sopra i 25K di garantito il Bounty Builder con 568 iscritti e il migliore è BANKROLLER75 per €1.850+€2.051. Il runner up è PROstat476 che incassa in tutto circa 2.300 euro di premio.

Chiudiamo col Rollercoaster che supera i 10K con 115 iscritti e ritroviamo Jaloseis, questa volta vincente per €975 di prima moneta e ben €2.009 di taglie. Si ferma al 2° posto pinkporcel e un altro 3° posto per LonelyBoy99, abbonato al gradino basso del podio. Ai piedi del podio ritroviamo anche St3ffolo e in questa giornata di bis c’è anche davidecalva che chiude al 9° posto pure il Rollercoaster.