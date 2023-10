Poker Online MTT 31 ottobre 2023. Le MicroMillions si concludono con la vittoria di davide399 al Super High Roller. Lunedì vincente anche per 4m4shBox (iPoker) e psmich (People’s). Grandi colpi per Andrea “Crisomanee” Izzo al NoS e per dugao81 che batte un Field da più di 8.300 entries al Monday Jackpot.

Come ogni martedì vediamo subito i finali dei ricchi garantiti divisi su due giorni. Iniziamo da Pokerstars col finale del MicroMillions Super High Roller che viene vinto da davide399 che incassa €8.519 di prima moneta + €6.319 di taglie. Al 2° posto di ferma gratt93 poi abbiamo zebra8819, che aveva chiuso da chipleader il day1, e che si è quasi confermato al final day, chiudendo in 3° posizione, davanti a Oltrevuota e a Marino1717, poi c’è il buon piazzamento di L0veThisGame.

Passiamo all’Explosive Sunday di iPoker che ha chiuso con 600 iscritti precisi, in 99 sono arrivati a premio e il migliore è stato 4m4shBox che tra prima moneta e taglie porta a casa 11.621 euro totali battendo tasso666 nel testa a testa finale, runner up per 8.833 euro.

Al Super Sunday di People’s Poker vince psmich che incassa la prima moneta da €2.857 di premio battendo Pugl1ese94, secondo per 2.040 euro. A completare il podio c’è 02Dragon02 che incassa 1.467 euro.

Poker Online MTT 31 ottobre 2023: i primi tornei del lunedì su PS

Apriamo il lunedì su Pokerstars con l’Afternoon on Stars che richiama 277 giocatori per €12.465 e la vittoria da €2.255 va a amilcare22 che batte Fede.Casti1 e tale2492.

Finite le MicroMillions torna il Monday Jackpot che ha richiamato ben 8.353 giocatori e il migliore è stato il regular dugao81 che riesce ad imporsi anche in un Field così ampio, incassando €4.303+€2.411 di premio.

Il Night on Stars sfiora i 60K di montepremi con 658 iscritti. La prima moneta vale €9.766 e viene vinta da Andrea “Crisomanee” Izzo che nel testa a testa finale ha la meglio su PROstat476 che si accontenta di €7.048 di premio, poi c’è ROSALIAA82 a completare il podio.

Poker Online MTT 31 ottobre 2023: gli ultimi tornei della notte

Torna anche il Colossal Stack che con 2.953 iscritti arriva a €53.154 di montepremi e la vittoria da €7.648 va a pocho96969 che batte Astrogoldi nel testa a testa finale, e a completare il podio riconosciamo anche Daniele “bybabyby” Cuomo.

Altri 188 iscritti al Rollercoaster che si avvicina ai 17K di prizepool. Il migliore è mathjunk che incassa €1.385+€1.504 di premio. In 2° posizione PR0PRI0LUI, davanti a M3l1ss4s4tt4m1, a Donato “whitediabolic” De Bonis e a Giulio “Enne98” Colazzo.

Chiudiamo col Need For Speed e anche qui a trionfare troviamo un regular, Matteo “SpeedOne1” Liparulo che ultimamente si sta piazzando con costanza. In 2° posizione INFINITIRF e poi Jaloseis a completare il podio, tutti nickname noti, come quello di TESTADIDONNA in 6° posizione.