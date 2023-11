Poker Online MTT 15 novembre 2023. Impressionante Loregallo1 che vince per due sere di fila lo stesso torneo su Pokerstars, e nemmeno un torneo normale ma il The Colosseum ICOOP per circa 25K incassati in queste due nottate. Vincono anche Mario ‘hhrrr’ Pulcini e Marco ‘CIPROMCFLY16’ Cipriani (in foto repertorio by PIW).

Poker Online MTT 15 novembre 2023: i primi tornei ICOOP del martedì

Inizia il report ICOOP con l’evento #85 Warm Up che richiama subito 1.095 giovatori per quasi 30K di montepremi e la vittoria va a lupo1055 per €1.912 di prima moneta + €.1223 di taglie. Piazzamento al 5° posto per Jackson “DJackMpkr” Genovesi.

Vittoria eccellente all’evento #86 Daily Fifty dove si impone M.Manco su un field di 1.177 giocatori, incassando la prima moneta da €7.939.

4.288 entries all’evento #87 The Gladiator dove la spunta Marco ‘CIPROMCFLY16’ Cipriani che incassa la prima moneta da €5.235 dopo aver battuto un altro regular, Shadowkizz.

Loregallo91 ancora imperatore del The Colosseum

Vincere lo stesso torneo per due giorni di fila non è semplice, specialmente se parliamo del torneo più ricco della giornata di ICOOP, con 865 entries. Parliamo di Loregallo91 che dopo aver vinto al lunedì torna a trionfare anche al martedì al The Colosseum incassando altri €5.498+€5.757.

Passiamo all’evento #89 Giga Stack che va a sello1994 per €3.850+€1.947 su dragoalfredo, runner up per €3.847+€849. Completa il podio Dinocadabra.

Poker Online MTT 15 novembre 2023: gli ultimi tornei della notte

All’evento #90 Speedy la spunta Mico2803 per €1.046+€816 di premio dopo aver battuto nel testa a testa finale gelb92 e poi abbiamo Fester2111 a completare il podio.

Vittoria anche per Mario ‘hhrrr’ Pulcini che porta a casa l’evento #91 Daily Cooldown per €2.372+€3.583 dopo aver superato Trismegisto90 e assocatania. Ai piedi del podio riconosciamo BetterCallSax.

All’evento #92 Heads Up il re dei testa a testa e BizzBizzK10 che incassa più di 2K. L’ultimo ad arrendersi è Dantinator.

Chiudiamo con l’evento #93 Supersonic vinco da 1Kama987 per €1.250+€1.665 su un field da 1.066 entries. In 2° posizione muluka91 poi abbiamo Brontolo1990 a completare il podio.