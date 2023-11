Poker Online MTT 14 novembre 2023. Il ricco Spicy 50 delle ICOOP di Pokerstars si conclude con un deal a 5, in un lunedì vincente anche per: Laziness95, Gioemil71, raviolcash, Loregallo91, AlessandroPS19, This is soo2019, Bailar01, SZ231199 e Goodluck1592 mentre su iPoker ha la meglio MarioLina01 che porta a casa l’Explosive Sunday.

Tornei Domenicali: i finali dei principali mtt in Italia

Iniziamo da Pokerstars col ricco domenicale delle ICOOP, lo Spicy 50, torneo che è arrivato ad un montepremi da 223.605 euro grazie a quasi 5.000 entries. In palio una ricca prima moneta da 50K, ma con l’uscita del regular Biri07501 al 6° posto, i rimanenti 5 players left hanno optato per un deal. La vittoria nominale va a TheDentisCA che incassa anche il premio maggiore di €29.513 dopo l’accordo. Fanno parte del deal anche meriosh, slimasso, erfreddo900 e WhileDo93.

Passiamo su iPoker dove si è concluso l’Explosive Sunday, il torneo domenicale del circuito di Sisal, Snai e le altre, che ha richiamato 778 giocatori. In 126 sono andati a premio, con una prima moneta da €6.158 vinta da MarioLina01 che ha aggiunto altri €6.515 in taglie.

Poker Online MTT 14 novembre 2023: i primi tornei ICOOP del lunedì

La giornata ICOOP su Pokerstars si è aperta con l’evento #75 Warm Up che ha richiamato subito 1.179 giocatori per un Prize pool da €31.833. La vittoria va a Laziness95 che incassa €2.059+€2.176 dopo aver battuto eatdonk.

All’evento #76 Daily Fifty si inizia a fare sul serio con quasi 68K di montepremi e la vittoria di Gioemil71 su un altro regular, Andrea “SUPERCAMOZ” Camozzi.

5.260 entries all’evento #77 The Gladiator che viene vinto da raviolcash che incassa €2.743+€1.284 dopo aver superato cannibal83 nel testa a testa finale. Piazzamento al 6° posto per MircoNovantotto.

L‘evento #78 The Colosseum è il più ricco del lunedì con €103.500 di Prize pool e il migliore è Loregallo91 che incassa €6.939+€7.678. Si ferma in 2° posizione damonsalvator19, completa il podio angelolwk davanti ad un altro regular, Cifalino91. Da segnalare il 7° posto di Candido “Nitr07” Cappiello che in questi giorni abbiamo visto impegnato anche live al King’s dove ha sfiorato il braccialetto in uno dei Side event delle WSOPE.

Poker Online MTT 14 novembre 2023: gli ultimi tornei della notte

L’evento #79 Giga Stack supera i 70K di montepremi, con una prima moneta da €4.764 vinta da AlessandroPS19 che incassa anche €2.133 di taglie dopo aver superato burbetta nel testa a testa finale, poi abbiamo ginopaolo666 a completare il podio.

Passiamo all’evento #81 Speedy che viene vinto da un altro regular, This is soo2019 che batte im2up nel testa a testa finale. Da segnalare i piazzamenti di Oreste “JokeR86GR” Pomi al 5° posto e di Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi in 7° posizione.

L’evento #82 Daily Cooldown richiama 406 entries per un montepremi da €36.540, con una prima moneta da €2.810 vinta da Bailar01 che incassa anche la bellezza di €4.096 in taglie, lasciando le briciole agli altri, ad iniziare dal regular Nicolò “WhyAlw4ysM3_” Serlenga al 4° posto.

Riconosciamo anche il vincitore dell’evento #83 The Arena, è il regular SZ231199 che porta a casa €3.723 dopo aver battuto un field di 866 iscritti, con Gioplata86 ultimo ad arrendersi.

Chiudiamo con Goodluck1592 che vince l’evento #84 Supersonic per €1.410+€1.272 di premio. L’ultimo ad arrendersi nel testa a testa finale è AssoliuOdisi.