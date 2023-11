Poker Online MTT 16 novembre 2023. Mercoledì vincente per Pigro74 che al The Colosseum ICOOP su Pokerstars mette fine al dominio di Loregallo91 al torneo più ricco della giornata. Vittoria anche per un Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi che si conferma in forma.

Poker Online MTT 16 novembre 2023: i primi tornei ICOOP del mercoledì

Iniziamo come sempre dal torneo Warm Up che apre la giornata di ICOOP su Pokerstars, e che questa volta richiama 1.013 giocatori per €27.351 di montepremi. La vittoria va a kingferro98 che incassa €3.861 dopo un deal con Dirac84 che incassa poco meno.

All’evento #50 Daily Fifty arriva un altra vittoria eccellente, quella di Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi che abbiamo visto spesso piazzato in top-10 in queste ICOOP, ma che questa volta porta a casa la vittoria superando un field da 1.159 entries per un premio da €3.348 + €2.860 di taglie.

Altri 4.626 iscritti all’evento #98 The Gladiator e a vincere questa maratona per €2.416+€1.102 di premio è charly87bwin che batte kinzR nel testa a testa finale.

Questa volta il The Colosseum va a Pigro74. Lapocchiero porta a casa il Giga Stack

Il The Colosseum con 840 iscritti e un prize pool da €75.600 rimane il torneo più ricco di giornata. Dopo aver vinto per due notti di fila, questa volta Loregallo91 lascia spazio agli altri, in particolare a Pigro74 che porta a casa una vittoria da €5.159+€5.057.

Supera i 66K di montepremi anche l‘evento #69 Giga Stack che viene vinto da Lapocchiero, bravo a mettere in fila un field da 3.669 entries, meritandosi la prima moneta da €3.990+€2.597 di taglie. Da segnalare il piazzamento al 6° posto di Giada “CatSniper84” Fang,

Poker Online MTT 16 novembre 2023: gli ultimi tornei della notte

Passiamo all’evento #100 Daily Cooldown che richiama 620 giocatori per quasi 28K di prizepool. La vittoria da €1.965+€2.648 finisce nelle tasche di TassoNait98_ che batte nick91baz nel testa a testa finale.

L‘evento #101 Bounty Quads va invece a cileno00 che incassa più di 1.800 euro dopo aver superato un field da 1.059 entries.

Chiudiamo con l’evento #102 Supersonic vinco da PaperoP che incassa €1.290+€1.407 di premio. L’ultimo ad arrendersi è TurihnO92 poi c’è CiscoRoma97 a completare il podio, davanti a ..CECCHINO30.