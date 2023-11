Poker Online: danim75 vince l’Ultra Deep, beerdestroy21 trionfa su iPoker. Successi anche per Manuel “PokerManzo92” Ferrari ed Evanz94

Poker Online MTT 21 novembre 2023. Va a danim75 l’Ultra Deep, il ricco torneo domenicale delle ICOOP di Pokerstars dove hanno vinto pure Manuel “PokerManzo92” Ferrari, pirkio1994 ed Evanz94 che continua ad impressionare per costanza e tornei vinti. Su iPoker la spunta beerdestroy21 mentre Unicorns_are_Real porta a casa il VESUVIO P-KO di People’s Poker.

Tornei domenicali: i risultati finali

Iniziamo dal final day dell’evento #133 ICOOP su Pokerstars, il ricco Ultra Deep che con 2.065 entries ha superato i 232K di montepremi, con una ricca prima moneta da €33.027 che finisce nelle tasche di danim75 che supera stevu82 nel testa a testa finale, mentre a completare il podio troviamo Zohuz che aveva chiuso come chipleader al termine della prima giornata. Nella top-20 riscontriamo alcuni nickname come: sl112358, D1ANDREA99, REDFGS, Gibozza, Donato “whitediabolic” De Bonis e RalphCifaretto.

Spostiamoci su iPoker dove c’è stato l’epilogo dell’Explosive Sunday che ha chiuso con 797 iscritti e il migliore è stato beerdestroy21 che tra prima moneta e bounty porta a casa un totale di 12.097 euro mentre il runner up DottorCane si accontenta di 7.579 euro. Completa il podio LinoFormagggino per 4.253 euro.

Su People’s Poker trionfa Unicorns_are_Real che porta a casa la prima moneta da €1.867 del VESUVIO P-KO, alla quale aggiunge €600 di taglie. Si ferma al 2° posto HIGHLIKEABOSS che incassa €1.341+€450 e poi abbiamo J4mesHarden a completare il podio.

Poker Online MTT 21 novembre 2023: i primi tornei del lunedì

La giornata ICOOP si apre con l’evento #139 Warm Up che supera i 30K di montepremi con 1.140 iscritti e il migliore è il regular pirkio1994 al quale va una prima moneta da €4.695 dopo aver battuto armaluzzu. Piazzamento in 8° posizione anche per ale779 che abbiamo già visto come protagonista vincente nei giorni scorsi alle ICOOP.

Evanz94 non smette di stupire e dopo la doppietta nello stesso giorno di domenica 12 novembre, questa volta porta a casa l’evento #140 Daily Fifty per €4.168+€3.736 dopo aver superato un field di 1.499 entries, con MattiaT80 ultimi ad arrendersi. Top-10 anche per Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani.

Una folla di 5.779 iscritti all’evento #141 The Gladiator dove il migliore risulta essere RIVIERAAAA per €3.014+€1.595 dopo aver superato BigRip543 nel testa a testa finale.

Sfiora i 100K di montepremi con 1.099 iscritti l’evento #142 The Colosseum che viene vinto da un nome noto nel panorama del poker online italiano, Manuel “PokerManzo92” Ferrari che intasca €6.467 di prima moneta + €6.427 di taglie.

Poker Online MTT 21 novembre 2023: gli ultimi tornei della notte

C’è un bel montepremi da €73.656 in palio anche all’evento #143 Royal Rumble che richiama 2.728 players e il migliore è Giadex87 per €4.544+€2.822. Top 10 per Riccardo “Overbet91” Bonelli che ferma la sua corsa al 7° posto.

Toreo22 porta a casa l’evento #145 Daily Cooldown per €2.536+€3.638 di premio, dopo aver battuto il regular fsusct, runner up per €2.536+€1.211 e non è l’unico nickname noto che riconosciamo ai piani alti della classifica finale: al 4° posto c’è Shadowkizz e dietro di lui mathjunk e Riccardo “CrazyRich85” Basso. C’è anche LAFAL10 in 9° posizione e Cifalino91 a completare la top-10.

All’evento #146 Bounty Quad la spunta 777charlie777 che nel testa a testa finale ha la meglio su daxmayster17. Nella top-10 ci sono anche x-muccio-x ed Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo. In 8° posizione riconosciamo VMetatarso e dietro di lui Nicholas0404.

Chiudiamo con l’evento #147 Supersonic che richiama 808 giocatori per €21.816 di prizepool. La vittoria da €3.474 va a MbrAc3thef4ll che batte ilmancio888 nel testa a testa finale, poi abbiamo marjami a completare il podio davanti a Ettore “pro-fumato87” Esposito.