Poker Online MTT 23 novembre 2023. Nostalgia Night su Pokerstars dove continuano i tornei ICOOP. Il protagonista assoluto con una vittoria e due top-10 è certamente D4yDr3am3r che passa una vera giornata da sogno, ma il torneo più ricco, il The Colosseum, lo vince stor47 su M3ssiD10s.

Poker Online MTT 23 novembre 2023: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo il report della Nostalgia Night di Pokerstars con ICOOP evento #156 Warm Up che ha richiamato 983 giocatori per €25.541 di prizepool e una prima moneta da €4.149 vinta da Gigo8092. In 5° posizione riconosciamo ale779, al 8° posto c’è dario6990.

Passiamo all’evento #157 Daily Fifty vinto dal regular TopDogg2.0 che porta a casa €6.823 di premio dopo aver battuto topjordan e poi troviamo PerbaccoBAN a completare il podio davanti a MAGIpoker87.

Joeblack1148 si impone su un field di 4.099 entries all‘evento #158 The Gladiator, e incassa un premio da €5.010. L’ultimo ad arrendersi è ilpa90. Top-10 per i regular PR0PRI0LUI e Peraz77 rispettivamente in 9° e 10° posizione.

The Colosseum: stor47 batte M3ssiD10s

L’evento #159 The Colosseum viene vinto da stor47 che incassa €11.994 dopo aver superato M3ssiD10s che si accontenta di €8.592 di premio, poi troviamo Sir.Apix a completare il podio davanti a D4yDr3am3r e ad altri regular come ZyzzRaves e Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.

Ci sono quasi 50K in palio anche all’evento #160 Giga Stack che viene vinto da HoldMePlzZ per €6.891, dopo aver battuto CIPO75 nel testa a testa finale. Anche qui troviamo D4yDr3am3r al 8° posto.

Poker Online MTT 23 novembre 2023: gli ultimi tornei della notte

All’evento #161 The Arena, dopo una doppia top-10, arriva anche la vittoria di uno scatenato D4yDr3am3r che questa volta mette in fila un field da 833 giocatori, vincendo la prima moneta da €3.581, con ferdy777 ultimo ad arrendersi mentre a completare il podio riconosciamo frakkalagan.

L’evento #162 Daily Cooldown richiama 542 giocatori per €24.390 di Prize pool, e il migliore è maxy18.F. che incassa €3.687 dopo un deal con endlessPeter al quale vanno €3.387 dopo l’accordo. A completare il podio c’è BERNISCONI che ultimamente stiamo ritrovando spesso nei nostri report.

Chiudiamo con l’evento #163 Supersonic che vede primeggiare ErEnne@46 per €3,027, dopo aver battuto un field da 1.111 che ha quasi raggiunto i 20K di montepremi. Da segnalare anche qui la top-10 de Il-Giuglia.