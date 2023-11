Poker Online MTT 24 novembre 2023. Un gran finale per il torneo più ricco del giovedì ICOOP su Pokerstars, l’High Roller che viene vinto da Luca “delfo182” Delfino su Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni. Torna al successo anche Mario “coinflip21” Carrascon. Vincono anche: charlito90, marcocamp1, DanieleKKQQ, pescatorerenano, TuttiFrutti, lezgodancig97 e tomenca.

Poker Online MTT 24 novembre 2023: i primi tornei del giovedì

Iniziamo dall’evento #164 Warm Up vinto da charlito90 che incassa €2.008 di prima moneta + €1.317 di taglie. Si ferma al 2° posto Tep2013 poi arriva cuperKKietta a completare il podio davanti a *F13RoM4N. Al 6° posto riconosciamo anche SvolpiKK, davanti a M3ssiD10s.

1.174 entries all’evento #165 Daily Fifty che viene vinto da marcocamp1 su pokerdog1512. Per il vincitore c’è una prima moneta di €7.920 mentre il runner up si accontenta di €5.664.

L’evento #166 The Gladiator supera i 40K di Prize pool e il migliore è DanieleKKQQ al quale vanno €5.525 di premio. Al 2° posto si ferma XxXGiV34FvCk e poi abbiamo damonsalvator19 a completare il podio davanti a delfo182. In questo torneo da 4.530 iscritti riconosciamo anche Chateaux87 in 7° posizione.

Delfino batte Calzoni al High Roller

Luca “delfo182” Delfino si rifà con gli interessi all’evento #167 HIGH ROLLER; il ricco torneo da €250 di buy-in del giovedì, che ha richiamato 428 giocatori, e il migliore è stato proprio delfo182 che ha incassato €7.109+€7.322 dopo aver battuto un altro big del poker online italiano, Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.

Ci sono in ballo quasi 73K di montepremi anche all’evento #168 Royal Rumble con i suoi 2.703 iscritti, e il migliore è stato pescatorerenano al quale vanno €4.502+€4.332 di premio. Ancora un piazzamento al 4° posto per Alessandro “ale779” Giordano che negli ultimi giorni vediamo piazzarsi con costanza.

Poker Online MTT 24 novembre 2023: gli ultimi tornei della notte

L‘evento #169 Speedy supera di un soffio il garantito da 15K con 1.770 entries e la vittoria da €2.406 va a TuttiFrutti che batte il regular dugao81 nel testa a testa finale.

L’evento #170 Daily Cooldown viene vinto da lezgodancig97 che ha la meglio su un field di 430 giocatori che hanno prodotto un montepremi da €38.700. Per il vincitore ci sono €2.841+€3.438 mentre al runner up giocherino68 vanno €2.841+€1.682. A completare il podio riconosciamo Gaspare “Gasparotto10” Sposato. In 7° posizione c’è anche Riccardo “Overbet91” Bonelli.

Vittoria eccellente anche all’evento #171 The Arena dove su 886 iscritti è Mario “coinflip21” Carrascon a spuntarla per €3.748 di primo premio.

Chiudiamo all’evento #172 Supersonic dove Antonio “frakkalagan” Fragale viene beffato in heads up dal vincitore tomenca che incassa €1.337+€1.921.