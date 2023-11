Poker Online MTT 27 novembre 2023. Giovedì parlavamo del ritorno alla vittoria di Mario “coinflip21” Carrascon (in foto) al torneo The Arena delle ICOOP di Pokerstars, e questa domenica torna a vincere al Master e chiude da runner up anche allo Speedy in quest’ultima domenica ICOOP in cui CiscoRoma97 è al comando del main event.

Tornei domenicali: CiscoRoma97 al comando del Main Event ICOOP. ROMPOSNAI in testa su iPoker

Vediamo subito come si sono conclusi i day1 dei principali tornei di poker online domenicali, e iniziamo da Pokerstars che ha in programma il ricco ICOOP MAIN EVENT da 500.000 euro garantiti, non superati da 2.073 iscritti. Questa sera ritroveremo 287 player left in corsa per la prima moneta da €32.483 più le eventuali taglie. Per esempio il chipleader CiscoRoma97 ha già incassato €1.665 di bounty e questa sera riprenderà al comando con più di 1.5 milioni di chips.

Passiamo su iPoker con l‘Explosive Sunday che ha richiamato 598 giocatori (numeri non ancora ufficiali con le registrazioni tardive ancora aperte). Al comando ROMPOSNAI su 187 players left, ma attenzione anche ad armalluzzu che riprenderà dal 4° posto e che di recente abbiamo visto primeggiare anche alle ICOOP di PS.

Su People’s Poker si contano 152 iscritti al VESUVIO P-KO da 15K garantiti. Al termine della prima giornata abbiamo 49 players left, ma solo 23 andranno a premio, con una prima moneta da €1.737 più i bounty. Domina fabreclo77 con 310K chips e già €250 incassati in taglie. Al 2° posto è molto lontano antony3000 con 185K.

Poker Online MTT 27 novembre 2023: i primi tornei ICOOP della domenica

Torniamo su Pokerstars con l’ultima domenica ICOOP aperta dall’evento #189 Warm Up con 1.380 iscritti e il migliore è stato il regular s3rchioMarquina che ha incassato la prima moneta a €2.337 + €2.001 in taglie dopo aver superato Lapocchiero.

Sfiora i 100K di prize pool l‘evento #190 Sunday Kick-off grazie a 2.181 entries e il migliore è stato FAKINGREG che incassa €5.951+€2.945 dopo aver superato L0veThisGame. Al 8° posto riconosciamo aleppp.

Dopo il successo di giovedì scorso al The Arena, Mario “coinflip21” Carrascon torna a trionfare alle ICOOP, questa volta all’evento #193 Sunday Master dove ha sbaragliato la concorrenza di 3.991 iscritti incassando €5.416+€3.535 di premio dopo aver superato P3G4H88 nel testa a testa finale. Non è l’unico regular che ha vinto questa domenica visto che in tornei non ICOOP come Bounty Builder e Need For Speed hanno trionfato Antonello “teamzeus94” Ferraiuolo e Giuseppe “peppruocc” Ruocco.

Poker Online MTT 27 novembre 2023: gli ultimi tornei della notte

Non finisce qui perchè all’evento #194 Speedy troviamo ancora coinflip21 come protagonista, anche se questa volta il regular è costretto a fermarsi al 2° posto dopo aver perso l’heads up finale con paopa89 al quale vanno €1.066+€1.075 di premio.

All’evento #195 Daily Cooldown abbiamo 602 iscritti per un montepremi da €54.180 e il migliore è ciccios97 che si merita €3.795+€4.175 di premio dopo aver superato giuditta04 e poi abbiamo M1993f2609 a completare il podio davanti al regular dario6990.

Il regular KiroiSenko, da qualche tempo un pò fuori dai nostri radar, torna a battere un colpo vincendo l‘evento #196 Bounty Quads per quasi €2.500 di premio.

Chiudiamo con l’evento #197 Supersonic che ha visto la presenza di 1.386 giocatori e il migliore è stato RibelliUCL su CIPROMCFLY16 e in 3° posizione riconosciamo nuovamente teamzeus94 che dopo aver vinto il Bounty Builder ci riprova anche qui dove però si ferma al 4° posto. Tavolo finale anche per Mario “hhrrr” Pulcini in 9° posizione.