Poker Online MTT 1 dicembre 2023. Un giovedì come sempre spettacolare su Pokerstars, col Night on Stars che sale a €250 di buy-in e viene vinto da simoking02 che batte Mario Magistro e un final table di regular. Nottata positiva per scottex85 che vince il Colossal Stack (dopo un tavolo finale nel pomeriggio) e torna a vincere anche uno dei grandi protagonisti alle ultime ICOOP, Evanz94.

Poker Online MTT 1 dicembre 2023: i primi tornei del giovedì

Iniziamo come sempre dall’Afternoon on Stars con 261 iscritti e il migliore è lollovell23 che incassa la prima moneta da €933 + €1.443 di taglie.

Passiamo al Bounty Builder che segna 713 entries per un montepremi da €32.085 e il migliore in questo caso è LollaLalla per €2.224+€2.902, con Blacked69 ultimo ad arrendersi. Piazzamento al 5° posto per Dario “Cifalino91” Barone. Attenzione anche a scottex85 in 7° posizione.

NoS del giovedì simoking02; scottex85 vince il Colossal

Ritroviamo proprio scottex85 come vincitore del Colossal Stack su un field di 3.395 iscritti che ha prodotto un Prize pool superiore ai 61K, per una prima moneta da €3.709 a cui il vincitore aggiunge €2.991 di taglie.

Passiamo al ricco Night on Stars del giovedì con 340 giocatori che hanno pagato il buy-in speciale di €250 per un montepremi che ha raggiunto i €76.500. La vittoria vale €5.845+€9.127 e finisce nelle tasche di simokinh02 che batte Mario “MAGIpoker87” Magistro. In 4° posizione c’è anche Fabio “sturbao” Sturba e dietro di lui Manuel “PokerManzo92” Ferrari, Gabriele “KingMAvE911” Re e Marco “Peraz77” Perra.

Poker Online MTT 1 dicembre 2023: gli ultimi tornei della notte

Torna a vincere anche Evanz94, uno dei grandi protagonisti alle ultime ICOOP, che questa volta porta a casa il Rollercoaster, battendo la concorrenza di 215 iscritti. L’ultimo ad arrendersi è alpitur che giusto il giorno prima vinceva il NoS. Al 4° posto riconosciamo anche Nicolo “WhyAlw4ysM3_” Serlenga e dietro di lui Donato “whitediabolic” De Bonis.

73 iscritti anche al Need For Speed che chiude la giornata con in palio €6.750 e una prima moneta da €715 + €1.247 di taglie che finisce nelle tasche di Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni in un finale spettacolare contro Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.