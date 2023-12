Poker Online MTT 6 dicembre 2023. I risultati del martedì su Pokerstars dove continuano le Mid-Stakes Madness e ieri tra gli altri ha vinto anche Domenico Lando ad uno di questi eventi mentre fsusct torna a vincere il Night on Stars. A dario6990 il Colossal Stack.

Poker Online MTT 5 dicembre 2023: i tornei Mid-Stakes Madness del martedì

Iniziamo il report dei tornei Mid-Stakes Madness con l’evento #13 Cluster che ha visto la partecipazione di 1.137 giocatori per un montepremi superiore ai 20K. Il migliore è RCRSTL92 che incassa la prima moneta da €3.125 dopo aver battuto i regular BetterCallSax e mahlzeitiniLA.

All’evento #14 Supercluster si sale a €45.675 di Prize pool grazie a 1.015 iscritti e qui la vittoria da €7.091 va a S3T4RC0S su panfr0 e theITbear. Ai piedi del podio ritroviamo alessiiaaa che avevamo già visto al 10° posto del Cluster precedente.

All’evento #145 NLHE la spunta blogodimisano per €4.408 su Luigic261 e duccio931510. In top-10 riconosciamo scottex85 al 8° posto.

Si chiude con l’evento #16 Bounty Stars dove arriva la vittoria eccellente di Domenico “domenlan” Lando per una prima moneta da €1.491+€1.670 di taglie dopo aver superato Favolavin93.

Night on Stars per fsusct, dario6990 vince il Colossal

Passiamo al Night on Stars con 526 iscritti per un montepremi da €47.340 per una prima moneta da €3.438 a cui il vincitore, il regular fsusct, aggiunge altri €3.702 di taglie dopo aver superato capa1991 nel testa a testa finale.

Vittoria eccellente anche al Colossal Stack dove tra 2.976 entries a spuntarla è uno dei giocatori più vincenti e costanti degli ultimi anni nei tornei di poker online italiani, dario6990, che incassa €3.268+€1.992.

Poker Online MTT 5 dicembre 2023: gli altri tornei di giornata

Facciamo un passo indietro al Bounty Builder che con 467 iscritti non riesce a superare il garantito da 25K. Qui la vittoria da €2.117+€1.801 la porta a casa BIGD72N su jinx1025.

Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi si porta a casa il Rollercoaster battendo la concorrenza di un field da 125 iscritti per un montepremi da €11.250. Al regular vincitore vanno €1.008+€1.691 di premio. Al 7° posto ritroviamo ancora KiroiSenko, tornato a runnare alla grande, e alle sue spalle Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni che in questi giorni abbiamo visto impegnato anche live alle WSOPC San Remo.

Chiudiamo come sempre con Need For Speed, anche se il turbo della notte di Pokerstars, con 54 entries, non riesce a superare i 5K garantiti. La vittoria da €729+€894 va a gidan911 che batte pupodeoro nel testa a testa finale, poi abbiamo Comeon91 a completare il podio. Un altro 7° posto per TESTADIDONNA.