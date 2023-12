Poker Online MTT 11 dicembre 2023. Tanto di cui parlare per quanto riguarda i tornei di poker online domenicali in Italia. Al più ricco, il Sunday Special di Pokerstars, comanda gigirix, ma attenzione a Federico ‘Zibbibboschock98’ Bileddo che riprenderà il final day poco più indietro al 3° posto. Domenica positiva anche per Mario Pulcini che vince il Warm Up e fa un altro tavolo finale, e per edofatto che porta a casa il ricco High Roller.

Tornei domenicali: gigirix al comando del Sunday Special, ma occhio a Zibbibboschock98

Iniziamo col day1 del Sunday Special di Pokerstars che ha visto la partecipazione di 1.172 giocatori e solo 116 sono passati al final day del lunedì, con in ballo una prima moneta da €15.811. I giocatori sono tutti ampiamente già a premio (215 ITM) e al comando c’è gigirix davanti a djtrack23 e a quel Federico ‘Zibbibboschock98’ Bileddo, già da tempo protagonista online, ma che ad inizio mese abbiamo imparato a conoscere meglio anche live con la vittoria dell’anello WSOPC a Sanremo.

Passiamo sul circuito iPoker dove si è giocato il day1 dell’iPokerRoyal da 100K garantiti. Le registrazioni tardive rimangono aperte, ma ieri solo 297 sono stati i giocatori iscritti, per un overlay molto pesante. In 136 sono passati al final day del lunedì, ma qui lo scoppio della bolla è ancora lontano visto che solo in 63 andranno a premio. Il chipleader è Corleone2000.

Infine il VESUVIO P-KO da 15K garantiti. Il torneo domenicale di People’s Poker richiama 148 giocatori, e sono in 50 a passare al final day, con 23 di loro che andranno a premio. Si gioca per una prima moneta da €1.737 a cui andranno aggiunte le taglie. Al momento comanda Giambro00 che stacca tutti con 200K chips, ma nemmeno un euro in taglie.

Poker Online MTT 11 dicembre 2023: tornei Mid-Stakes Madness della domenica

Vediamo anche gli eventi Mid-Stakes Madness domenicali, iniziando dall’evento #39 Sunday Master che con 2.109 iscritti non riesce a superare il garantito da 40K. Qui il migliore è tia765 che porta a casa €2.560 di prima moneta + €1.665 di taglie dopo aver battuto elflaco436.

L’evento #40 Sunday Interstellar si avvicina invece ai 60K di montepremi grazie a 1.330 entries e qui il migliore è 1410soulsuck89 che incassa €3.764+€3.797 dopo aver superato BrianTowsend.

L‘evento #41 Sunday Slam va invece ad orsetto94497 che incassa €1.978+€1.533, con GiakF runner up per €1.977+€777; completa il podio Lollo591, davanti al regular Sxm03.

Chiudiamo con l’evento #42 Sunday Royal che ha visto la partecipazione di 464 giocatori, e anche qui il garantito da 40K non viene superato. La vittoria va a MissclickMaybe per €3.556+€2.620 mentre al 2° posto c’è Suckkkkk al quale vanno €3.555+€837. Da segnalare il 7° posto di Andrea “Andreacigna” Pini.

Poker Online MTT 11 dicembre 2023: gli altri tornei domenicali

Passiamo alla programmazione standard di Pokerstars alla domenica. Iniziamo come al solito dal Sunday Warm Up, un altro torneo che non va sopra al garantito (15K) ma riconosciamo il vincitore che ha messo in fila un field da 308 entries, Mario “hhrrr” Pulcini, che ha incassato €1.258+€1.421 di premio.

2.872 iscritti permettono invece al Sunday Blowout di raggiungere quasi 26K di montepremi, con una prima moneta da €1.526 a cui NotGambler22 aggiunge anche €1.245 di taglie.

Più di 51 mila euro anche al Sunday Colossal Stack con 2.880 iscritti e il migliore è MR.BETTINHO che incassa €3.179+€1.711 su Nano11Tkop e wisky79 a completare il podio davanti a 16giggig76 e al regular alegunz46.

Non supera il garantito da 20K il Sunday Slam che va a Ins1d3Man per €1.872+€1.600 dopo aver superato binil96 nel testa a testa finale, poi abbiamo D1ANDREA99 a completare il podio davanti a hhrrr che ritroviamo anche qui.

Chiudiamo col Sunday High Roller vinto da edofatto che ha la meglio su un field di 139 iscritti che hanno prodotto un Prize pool da €31.275. La vittoria vale €5.451 dopo un deal con un altro regular molto noto, Francesco “ilmessia84” Favia che incassa anche qualcosa in più (€5.944).