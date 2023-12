Poker Online MTT 12 dicembre 2023. Si sono conclusi i principali tornei domenicali di poker online in Italia con BLF0RZ4INT3R che porta a casa l’evento più importante, il Sunday Special, mentre Standard23 vince l’iPokerRoyal ed anycards1974 porta a casa il VESUVIO PK-O. Vince anche Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro (in foto) che trionfa al Night on Stars del lunedì.

Tornei domenicali: BLF0RZ4INT3R vince il Sunday Special

BLF0RZ4INT3R vince il Sunday Special di Pokerstars, superando la concorrenza di 1.172 entries e incassando la prima moneta da €15.811 con #SAM161290 ultimo ad arrendersi, e che viene comunque ricompensato con un bel premio da €11.270. A completare il podio troviamo mezzaguardia davanti al regular lezgodancig97. Si ferma al 14° posto la corsa di Zibbibboschock98, davanti ad altri due regular, PinoloPinolo e CIPROMCFLY16.

Passiamo su iPoker dove si è concluso con la vittoria di Standard23 al iPokerRoyal, torneo da 100K garantiti che alla fine ha chiuso con 394 iscritti.La vittoria vale 17.604 euro totali tra prima moneta e taglie, con il runner up LostHighway che incassa 11.773 euro.

Su People’s Poker il VESUVIO P-KO viene vinto da anycards1974 che incassa la prima moneta da 1.737 euro e €250 di taglie.

Poker Online MTT 12 dicembre 2023: tornei Mid-Stakes Madness

Continuano i tornei Mid-Stakes Madness su Pokerstars, vediamo come sono andati gli appuntamenti più ricchi, iniziando dall‘evento #45 Bounty Stars che con 1.542 iscritti non va sopra ai 30K garantiti. Il migliore è Lollo591 che incassa €2.000 di prima moneta + €1.736 di taglie.

Stessa cosa per l’evento #46 Slam che non riesce a superare il garantito da 50K con 1.806 entries e qui il migliore è hgantex per €3.143+€2.334.

Bene invece l’evento #47 Interstellar che raggiunge i €42.072 di Prize pool con 935 iscritti e la vittoria da €2.821+€2.714 va a ChuckWasHere che batte $oooldi e poi troviamo Mario “MAGIpoker87” Magistro a completare il podio.

Chiudiamo con l’evento #48 Bounty Stars della notte che richiama 1.277 giocatori per quasi 23K di Prize pool. La vittoria da €1.440+€1.356 finisce sul conto di Paglio4K che supera giangia93 nel testa a testa finale. Piazzamento al 7° posto per edofatto che nella giornata precedente aveva già portato a casa il ricco Sunday High Roller e che chiuderà anche questa giornata con un altro bel piazzamento, il 3° posto al Need For Speed vinto da RickyM95.

Poker Online MTT 12 dicembre 2023: la programmazione normale su Pokerstars

Vediamo anche i normali tornei di Pokerstars, partendo dal Bounty Builder vinto dal regular vice_airlines che batte la concorrenza di 506 giocatori che non sono bastati a superare il garantito da 25K. La vittoria vale €1.977+€1.898 e in questo torneo riconosciamo anche Biri0751 al 6° posto e ilboscaiolo95 dietro di lui.

Altri 574 iscritti al Night on Stars vinto dal regular Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro che incassa €8.652 dopo aver battuto lukas8228, poi abbiamo plogiu a completare il podio.

2.131 iscritti non bastano nemmeno al Colossal Stack per superare il garantito da 40K. La vittoria vale comunque quasi 6K e la porta a casa PikyBlinder che ha la meglio su lellobello nel testa a testa finale, e per il runner up ci sono poco più di 4K di premio.

Chiudiamo col Rollercoaster, altro torneo che ha regalato un pò di overlay, col garantito da €12.500 che non è stato raggiunto dai 128 iscritti. Il migliore è stato RCRSTL92 che incassa un premio da €1.208+€1.549.