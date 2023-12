Poker Online MTT 14 dicembre 2023. I risultati del mercoledì su Pokerstars. Il Night on Stars va a FPokerKK, con un altro bel piazzamento da Mario “hhrrr” Pulcini. MICHELE9911 vince il Colossal e si piazza anche al Rollercoaster.

Poker Online MTT 14 dicembre 2023: i tornei Mid-Stakes Madness

Iniziamo il report dei tornei di Pokerstars del mercoledì con gli eventi Mid-Stakes Madness. All’evento #55 Bounty Stars abbiamo 1.122 iscritti per un montepremi che supera i 20K. La vittoria va a gab90lecce che incassa €1.321 di prima moneta + €958 di taglie dopo aver superato A.DaCol poi riconosciamo pietroc98 a completare il podio davanti ad un altro regular, vice_airlines, molto in forma in questo periodo (l’altro giorno ha vinto il Bounty Builder). In 8° posizione MBolgia che aveva già fatto runner up nel torneo d’apertura di giornata, l’Afternoon on Stars vinto da tottinho777.

Non supera il garantito da 40K l’evento #56 Slam che viene vinto da dictator_AA che incassa €2.710+€2.356 dopo aver battuto la concorrenza di 1.367 entries.

720 iscritti in lotta per un montepremi da €32.400 all’evento #58 Interstellar vinto da tony481 che incassa €2.246+€2.934 dopo aver superato DocPoker_ITA nel testa a testa finale.

Poker Online MTT 14 dicembre 2023: i primi tornei del mercoledì

Passiamo alla programmazione standard con il Bounty Builder che con 407 iscritti si ferma sotto al garantito da 25K. C’è comunque una prima moneta da €2.379 vinta da SqWe3ks che aggiunge €922 di taglie. Piazzamento per il regular BetterCallSax ai piedi del podio.

Anche il mitico Night on Stars non supera il garantito da 40K con i suoi 425 iscritti e il migliore è FPokerKK che incassa la prima moneta da €6.809 dopo aver superato il runner up chrichris19, poi abbiamo Mario “hhrrr” Pulcini che questa volta si ferma al 3° posto. In 8° posizione anche Dario “Cifalino91” Barone.

Gli ultimi tornei della notte

1.934 iscritti al Colossal Stack, altro torneo che con 35K ha regalato un podio overlay a chi ha partecipato. La vittoria è andata a MICHELE9911 per €5.244 di premio. Si ferma ai piedi del podio M3ssiD10s.

Al Rollercoaster abbiamo 105 iscritti (non superato il garantito da 10K) e la vittoria da €994+€1.336 va a sincerità che supera Diego01900 poi abbiamo tato2928 a completare il podio. Anche qui c’è MICHELE9911 che chiude al 5° posto davanti a Daniele “bybabyby” Cuomo e a Donato “whitediabolic” De Bonis.

Chiudiamo col Need For Speed da 56 giocatori, al pelo sopra i 5K di garantito. La vittoria da €1.797 va a loS3rd che supera marrapa81 e dugao81. In 6° posizione SpeedOne1, e ancora piazzamento per bybabyby.