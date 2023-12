Poker Online MTT 15 dicembre 2023. Come ogni giovedì il Night on Stars diventa più ricco e questa volta lo porta a casa gratt93 mentre duedonne batte mahlzeitinLA al Colossal Stack. KuSuNoK1 vince il torneo più ricco della giornata alle Mid-Stakes Madness.

Poker Online MTT 15 dicembre 2023: Mid Stakes Madness

Iniziamo dai principali tornei Mid-Stakes Madness per Pokerstars, con l’evento #60 Bounty Stars che sta sotto al garantito da 40K, come spesso sta accadendo con questi tornei. La vittoria qui va a p1g0ne per €2.832 di prima moneta + €2.253 di taglie.

852 entries all’evento #61 NLHE che arriva a €23.004 di montepremi, con una prima moneta da €3.663 vinta da joker1997ct che batte Matteo “SpeedOne1” Liparulo nel testa a testa finale.

Chiudiamo con l’evento #62 Interstellar, il più ricco con €43.065 di montepremi e una prima moneta da €2.887 a cui il regular KuSuNoK1 aggounge altri €2.418 di taglie. Il runner up è thedoctor150 poi abbiamo Andrea “SUPERCAMOZ” Camozzi a completare il podio. Piazzamento al 5° posto anche per KiroiSenko.

Night on Stars per gratt93, Colossal Stack a duedonne

Al giovedì il Night on Stars sale a €250 di buy-in, pagato da 281 giocatori per un montepremi da €63.225. Il migliore è gratt93 che incassa €5.012+€5.755 di premio dopo aver battuto lorz1995.

E’ duedonne a battere il field da 3.041 iscritti del Colossal Stack che arriva a quasi 55K di montepremi. La prima moneta vale €3.339 a cui il vincitore aggiunge €2.614 di taglie. In 2° posizione riconosciamo mahlzeitinLA che incassa poco meno di 4 mila euro complessivi, un mahlzeitinLA che abbiamo trovato anche in chiusura della notte con la vittoria del Mini Need For Speed.

Poker Online MTT 15 dicembre 2023: gli altri tornei

Il Bounty Builder del giovedì sfiora i 20K di prizepool con 439 iscritti e il migliore è GianBuffon98 che incassa €1.458+€1.734. In 2° posizione k1llth3f1sh e poi riconosciamo MircoNovantotto a completare il podio.

Al Rollercoaster la spunta Nikigem01466 su un field di 130 iscritti. In 2° posizione riconosciamo Biri07501 e a completare il podio c’è s3rchioMarquina che negli ultimi giorni abbiamo visto piazzarsi con costanza.

Chiudiamo come al solito col Need For Speed da 65 iscritti in lotta per quasi 6K di montepremi. Qui il migliore è beneari1327 per €744+€984 di premio dopo aver battuto masirinotti e poi abbiamo ancora KiroiSenko a completare il podio. Da segnalare la 5° posizione di Daniele “bybabyby” Cuomo, specialista dei turbo della notte di Pokerstars dove spesso lo troviamo tra i migliori, e giovedì notte oltre a questo 5° posto ha fatto una top-10 anche al Rollecoaster.