Poker Online: bivioz22 chiude la Mid-Stakes Madness vincendo il Main Event. Biri07501 comanda su People’s

Poker Online MTT 18 dicembre 2023. Le Mid-Stakes Madness di Pokerstars vanno in archivio con un ricco Main Event vinto da bivioz22 su molly_182. Su People’s Poker comanda il regular Biri07501 al termine del day1 del Vesuvio P-ko mentre al domenicale di iPoker abbiamo peppone271986 chipleader al Explosive Sunday.

Tornei domenicali: bivioz22 vince il Main Event Mid-Stakes Madness

Il torneo più ricco della domenica è il gran finale delle Mid-Stakes Madness su Pokerstars, col MAIN EVENT. Questa volta si è trattato di un torneo su una sola giornata, una lunga maratona con 2.292 entries che hanno prodotto un montepremi di €206.280 con una prima moneta da €12.382 a cui il vincitore, bivioz22, aggiunge €8.133 di taglie superando i 20K vinti, dopo aver battuto molly_182 che si accontenta di €12.381+€4.016, un molly_182 che si rifarà in parte andando a vincere anche il Sunday Supersonic per altri €1.600 di premio.

Passiamo su iPoker dove al termine del day1 troviamo peppone271986 chipleader all’Explosive Sunday, torneo da 711 iscritti. In 220 passano al final day, ma le registrazioni tardive rimangono aperte. Da segnalare al 2° posto thetruetank e in top-10 troviamo anche 89Alo89.

Riconosciamo anche Biri07501 il chipleader alla fine del day1 del VESUVIO P-KO di People’s Poker che ha richiamato 161 giocatori, arrivando a €16.100 di montepremi, e superando così il garantito da 15K. In 59 passano al final day, ma la bolla scoppierà solo a 23 players left. Si gioca per un premio minimo di €110 fino alla prima moneta da €1.840 a cui andranno aggiunte le eventuali taglie. In 2° posizione ritroviamo un altro regular di questa piattaforma, team_bidy_in_the_world.

Poker Online MTT 18 dicembre 2023: gli altri eventi Mid-Stakes Madness

Torniamo su Pokerstars con gli altri tornei Mid-Stakes Madness. Iniziamo dall’evento #76 Sunday Master che ha visto primeggiare AldoRaine44 su un Field da 2.796 iscritti per €2.987 di prima moneta + €2.529 di taglie.

Quasi 39K in palio anche all’evento #77 Sunday Slam vinto dal regular dugao81 su un altro nome noto che in queste Mid-Stakes Madness ha già messo la firma, Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro, i due che hanno dominato questo field da 1.290 iscritti.

Chiudiamo con l’evento #79 Sunday Interstellar che ha richiamato 969 iscritti per €43.605 di premio e qui il migliore è ciuffi123 che incassa €3.007+€2.432 dopo aver superato goodhandnow mentre a completare il podio riconosciamo Raffaele “raffa_N5” Francese.

Poker Online MTT 18 dicembre 2023: la programmazione standard su Pokerstars

Apriamo la programmazione domenicale di Pokerstars col Sunday Warm Up che sfiora i 17K di montepremi grazie a 376 iscritti e il migliore è Toberian95 che incassa €1.270+€1.779. Piazzamento al 6° posto per coinflip21 e al 8° posto riconosciamo anche sturbao mentre a completare la top-10 c’è MessiD10s.

Col Sunday Blowout si superano i 25K di montepremi e qui il vincitore è gwerryz per €1.501+€1.182 dopo aver superato il regular prinelatn nel testa a testa finale, e anche qui c’è MessiD10s, questa volta sul gradino basso del podio.

Tanti soldi in palio anche al Colossal Stack domenicale che richiama 3.174 entries per un Prize pool da €57.132 e la vittoria da €3.475+€3.611 va a shqiperia82 su The_Zo0.

Chiudiamo col ricco Sunday High Roller che raggiugne i €41.400 di montepremi con 184 iscritti. La prima moneta vale €8.218 e finisce nelle tasche di Diego1900 che ha la meglio du Getzemani13 nel testa a testa finale, due giocatori che non siamo abituati a citare nei nostri report, una cosa anomala nel torneo HR da €250 di buy-in che non ha grandi nomi al tavolo finale questa volta.