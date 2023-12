Poker Online MTT 21 dicembre 2023. Mercoledì vincente per gabrycaccio e ToniMazzulatori che portano a casa i tornei più ricchi di Pokerstars, il Night on Stars e il Colossal Stack. Torna alla vittoria anche il regular MoChuisle7 che porta a casa il Rollercoaster.

Poker Online MTT 21 dicembre 2023: i primi tornei del mercoledì

Apriamo sempre con l’Afternoon on Stars che sfiora i 10K di montepremi con 218 entries e il migliore è Lotharino che incassa €1.815 di prima moneta dopo aver battuto una serie di nickname noti come 5Cpt.Farrel5, St3ffolo ed enzotribulla.

Il Bounty Builder supera i 26K di prize pool con 587 iscritti e qui il migliore è C&AF 28 per €1.897 di prima moneta + €2.048 di taglie, dopo aver superato il regular pietroc98.

Night on Stars per gabrycaccio. ToniMazzulatori porta a casa il Colossal

Passiamo al Night On Stars che raggiunge i €44.730 di prizepool con 497 iscritti e una prima moneta da €7.558 che finisce nelle tasche di gabrycaccio su Th3Re4ICIOwiN e ZioFrank0. Ai piedi del podio riconosciamo T-palleggio.

Il Colossal Stack con 2.789 iscritti è il torneo col montepremi più ricco di giornata con €50.202 e una prima moneta da €7.249 che viene vinta da ToniMazzulatori su LetMePlayStars.

Poker Online MTT 21 dicembre 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollecoaster partecipano in 134 e il migliore è il regular MoChuisle7 che incassa €1.081+€2.126 dopo aver superato NikolaiC ed Annial91 che completa il podio.

Chiudiamo col Need For Speed vinto da king9225 che incassa la prima moneta da €1.789 dopo aver avuto la meglio su un field di 61 iscritti. Piazzamento in 6° posizione per Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.