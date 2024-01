Poker Online 4 gennaio 2024. Un mercoledì di Winter Series molto interessante su Pokerstars, dove arrivano le vittorie di diversi regular come Luca Stevanato (in foto), Gianluigi Giuliani (che vince il torneo più ricco della giornata) e dario6990.

Poker Online 4 gennaio 2024: i primi tornei della giornata

Iniziamo il report Winter Series dall‘evento #85 Warm Up che ha visto la partecipazione di 1.633 giocatori per un montepremi che sfiora i 30K, con una prima moneta da €1.817 vinta da ciuffi123 che incassa altri €1.640 dalle taglie. In 2° posizione c’è risu94 poi riconosciamo Aittie a completare il podio.

Vittoria eccellente di Luca “steva10” Stevanato all’evento #86 The Icerberg che gli vale un premio da €3.367+€3.575 dopo aver battuto ilbaro195 nel testa a testa finale.

All’evento #87 Snowman abbiamo 4.853 entries per €43.515 di montepremi e qui si conclude con un deal a tre. Il vincitore è Socioraz93 che incassa €4.823, mentre per Mandela_61 e il regular Suckkkkk c’è lo stesso premio di €4.123.

Giuliani porta a casa il torneo più ricco del mercoledì

Il torneo più ricco della giornata, l’evento #88 Midweek Battle, viene vinto da un altro nome noto del poker online italiano, Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani che batte la concorrenza di 897 entries e incassa un premio da €5.413+€5.717, con un altro regular, bobofolle, ultimo ad arrendersi, e a completare il podio riconosciamo anche RalphCifaretto.

C’erano in palio quasi 70K anche all’evento #89 Giga Stack che ha richiamato 33.831 iscritti e il migliore è stato baraondaz che incassa €4.015+€3.141 dopo aver superato Paolino1.

Poker Online 4 gennaio 2024: gli ultimi tornei della notte

Altra vittoria di un regular anche all’evento #91 The Blizzard dove trionfa dario6990 che ha la meglio su un field da 677 entries e incassa €2.206+€2.444 dopo aver superato altri due nickname noti: thetruehank e ilmessia84.

Altri 729 iscritti all’evento #92 The Arena con quasi 20K in palio. Anche qui abbiamo un deal tra wasabi148 e kiko88ita che incassano rispettivamente €2.807 e €2.650, dopo aver eliminato VaiSempreTu al 3° posto. Da segnalare anche qui il piazzamento di steva10 in 7° posizione.

Chiudiamo con l’evento #93 Daily Cooldown dove la spunta filetta27 per €2.061+€2.608 di premio, dopo aver battuto un field da 300 entries esatti, per un prizepool da €27.000. Il runner up è NotGambler11 mentre in 3° posizione riconosciamo pro-fumato87.