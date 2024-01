Poker Online 5 gennaio 2024. In questi ultimi giorni di Winter Series abbiamo visto molti regular vincere, e l’ultimo in ordine di tempo è stato Luca Sturba (in foto) che ha portato a casa il Daily Cooldown, anche se il colpo più ricco della notte lo ha messo a segno SMERALDA06 all’High Roller.

Poker Online 5 gennaio 2024: i primi tornei del giovedì

Apriamo come al solito il nostre report Winter Series dall’evento #96 Warm Up che prevede un buy-in di €20, per un torneo che ha richiamato 1.798 iscritti per un prize pool da €32.364. La vittoria va a Lorwang che incassa la prima moneta da €1.971 + 1.379 di taglie.

Con l’evento #97 The Iceberg si sale a €55.125 di montepremi grazie a 1.225 entries, e qui il migliore è fialetta27 che incassa €3.539+€3.204.

Ben 5.960 iscritti all’evento #98 Snowman che supera i i 53K di montepremi. Qui la vittoria vale €3.105+€1.994 e va nelle tasche di alepassa96 che batte gsaccus nel testa a testa finale. Da segnalare il piazzamento del regular dennydenny91 al 5° posto.

High Roller a SMERALDA06, mikele82589 vince il Giga Stack

L’evento #99 High Roller, con un buy-in da €250 pagato da 505 giocatori, è ovviamente il torneo più ricco della notte con un prizepool da €113.625. La vittoria arriva all’alba, alle 6 del mattino, ma ne è valsa la pena per SMERALDA06 che incassa la prima moneta da €19.131 dopo aver battuto Nik7090, runner up per €13.874. Completa il podio Thematthaze che si accontenta di €10.061 di premio. Da segnalare il piazzamento di tanti big come Eugenio “Eugol93” Sanchioni al 6° posto e Gaspare “Gasparotto10” Sposato dietro di lui.

Passiamo all’evento #100 Giga Stack che con 4.161 iscritti produce un montepremi vicino ai 75K, e una prima moneta da €4.504 a cui il vincitore mikele82589 aggiunge altri €3.187 in taglie. Il runner up è MARFUS.XII che si fa bastare circa 5.600 euro totali.

Poker Online 5 gennaio 2024: gli ultimi tornei della notte

L’evento #101 The Blizzard vede trionfare filomena1971 che batte la concorrenza di 764 iscritti e incassa €2.342+€2.784 di premio dopo aver battuto il regular Alessandro “aleppp” Giannelli, e ai piedi del podio riconosciamo anche Federico “IFOLDACES4U” Piroddi.

Loregallo91 vince l’evento #102 The Arena battendo un altro regular, discepolo78, poi va segnalato uno strepitoso dario6990, che giusto ieri vinceva il The Blizzard, e che sfiora la doppietta in back to back, terminando anche al 2° posto dell’evento #104 Jingle Bells che chiude la notte di Winter Series come ogni giorno, insomma, un momento particolarmente ottimo per questo regular che ormai da anni ci ha confermato la sua qualità, arrivando e vincendo con costanza.

Qualità che non manca nemmeno a Luca “sturbao” Sturba, che se seguite i nostri report avete imparato a conoscere. Sturba questa volta porta a casa l’evento #103 Daily Cooldown, imponendosi su un field da 387 iscritti e incassando €2.615+€3.523 di premio.