Sunday Million 2024. Manca ormai pochissimo al torneo che apre l’anno col botto, è proprio il caso di dirlo, visto che domenica 7 gennaio su Pokerstars è in programma il Sunday Million, con 1 milione di euro garantiti. Vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Sunday Million 2024: tutto quello che c’è da sapere

Nel momento in cui scriviamo (venerdì mattina) abbiamo 974 iscritti che hanno pagato il buy-in da €250, o si sono qualificati tramite i tanti tornei satellite che rimangono disponibili per tutto il fine settimana per il torneo più ricco del poker online italiano, il Sunday Million che si giocherà domenica 7 gennaio, giunto alla sua 16° edizione.

Il torneo fa parte delle Winter Series, e sarà l’evento #130, con un buy-in di €250, il massimo possibile secondo le regolamentazioni in Italia, e sarà in modalità Progressive Knock Out che ormai spopola su tutte le poker room, non solo su Pokerstars. Si inizierà con uno stack di partenza da 50.000 chips e con un primo livello 100/200 Ante 20. Per tutto il day1 i livelli avranno la durata di 20 minuti, per una struttura online davvero molto giocabile. Al day2 (ovvero il final day) i livelli diminuiranno a 15 minuti e le registrazioni tardive saranno aperte fino all’inizio di questa seconda giornata. In palio un garantito da 1 milione di euro!

Il Sunday Million è un torneo così fuori scala a livello di premi nel mercato italiano, che chi lo porta a casa poi quasi certamente chiude come torneista più vincente dell’anno. E’ successo per esempio anche nel 2023 con la vittoria di Alessandro “alesiena17” Siena che si è poi confermato anche come giocatore più vincente dell’anno.

L’albo d’oro del Sunday Million

Abbiamo detto del campione in carica, Alessandro “alesiena17” Siena, per un torneo da grandi numeri, ma che negli ultimi anni è stato spesso vinto da giocatori noti, non solo alesiena, visto che l’anno prima aveva vinto Gaspare “Gasparotto10” Sposato (l’ultimo dei ben 3 Sunday Million programmati quell’anno da Pokerstars), e non possiamo dimenticare nemmeno la vittoria del 2021 di Luca “sturbao” Sturba, nell’edizione della ripresa dopo qualche anno d’assenza di questo torneo.

Un evento che all’estero, sulla poker room dot com, è un must, e che si gioca anche in Italia dal 2012, e il primo vincitore nella storia del Sunday Million è stato topalflop, giocatore che poi abbiamo incontrato poche altre volte nei nostri report quotidiani, ma che ha centrato la run perfetta visto che la prima moneta da €257.759 non si è mai più rivista. Già nel 2° Sunday Million dell’anno la vittoria di jabrilis valse €231.265. Tra il 2018 e il 2020 nessun Sunday Million che poi ha ripreso vigore nella post-pandemia, con Pokerstars che è tornata a puntare sul mercato italiano (di cui è leader indiscussa) riproponendo anche questo torneo milionario.

ALBO D’ORO SUNDAY MILLION

2012- topalflop €257.759

2012- jabrillis €231.265

2013- davdwen87 €205.119

2013- m-p.t.i.v.s. €142.109

2014- jakuzaboy €122.312

2015- M.Macellari €200.003

2016- stemansi1412 €110.149

2017- Arcone90 €103.696

2017- 94anto94 €121.585

2021- sturbao €108.324

2022- Amen90 €114.387

2022- Davide90ap4 €98.128

2022- Gasparotto10 €100.959

2023- sl112358 €78.489

2023- alesiena17 €104.273