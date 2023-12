Classifiche mtt online Italia 2023. L’ultimo aggiornamento a pochi giorni dalla fine dell’anno, premia Alessandro Siena (nickname alesiena17, in foto) nettamente avanti grazie alla vittoria del Sunday Million, con Luigi D’Alterio che è staccato al 2° posto, ma continua a vincere con costanza.

Classifiche mtt online Italia 2023: Alessandro Siena comodamente al comando

Giocatore online più vincente 2023. Al momento la vittoria da 100K del Sunday Million fa rimanere nettamente al comando Alessandro Siena come giocatore più vincente dell’anno nei tornei di poker online in Italia. Del resto il Sunday Million fu decisivo anche nella classifica dello scorso anno vinta da Gasparotto10, che trionfò proprio al torneo più ricco dell’anno.

Dietro Luigi D’Alterio è staccato di quasi 30K e i giorni a disposizione sono pochi, anche se Il-Giuglia non è mai domo e proprio nell’ultima notte di Winter Series è tornato a vincere, anche se recuperare tutti questi soldi in pochi giorni sembra quasi impossibile. In 3° posizione, secondo i dati raccolti dal sito Sharkscope, troviamo Ste4L7H.

Gli ultimi vincitori

Lo scorso anno il migliore è stato Gaspare “Gasparotto10″ Sposato con 127K di profitto nei tornei online italiani, come detto anche lui vincitore dell’annuale Sunday Million che come sempre sposta parecchio gli equilibri. Al momento l’unico regular che ha chiuso il 2022 nella top-20 come maggior vincente, MoChuisle7, è anche l’unico che si sta confermando nella top-20 anche del 2023. MoChuisle7 ha chiuso al 7° posto lo scorso anno con 67K di profitto; quest’anno sta replicando e attualmente è ancora al 7° posto con 63K.

Nel 2021 il migliore fu Matteo “sgrillex” Sarais con 106K di vincite e anche qui MoChuisle chiuse con 56K di profitto al 13° posto, in una top-20 in cui erano presenti anche Il-Giuglia e Nitr07 che abbiamo rivisto protagonisti anche nel 2023.

Nel 2020, l’anno del covid, il più vincente nei tornei online in Italia fu Eugenio “Eugol” Sanchioni con 127K di profitto e in quell’anno fece bene anche alesiena17 che chiuse in 8° posizione con quasi 65.000 euro di vincite.