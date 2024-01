Poker Online 11 gennaio 2024. Un mercoledì di Winter Series molto interessante con prospit che vince il Midweek Battle, il torneo più ricco, ma arrivano i successi anche dei big come Fabrizio “Asky16” Petroni e Candido ‘Nitr07’ Cappiello. Spettacolare Donato “whitediabolic” De Bonis (in foto) che vince per due sere di fila lo stesso torneo, il Daily Cooldow.

Poker Online 11 gennaio 2024: i primi tornei del mercoledì

1.653 iscritti all’evento #157 Warm Up delle Winter Series che mette in palio quasi 30K di Prize pool. La vittoria va ad alby2789 dopo un deal con Ironcutter80 e barabba19932.

Altri 971 iscritti all’evento #158 The Iceberg dove vince Pita725, e anche qui abbiamo un deal a tre con renti00 e simon0456, un accordo che viene concretizzato una volta eliminato Federico “IFOLDACES4U” Piroddi che si sta piazzando con costanza negli ultimi giorni di Winter Series.

Un altro regular in grande forma è Fabrizio “Asky16” Petroni che all’evento #159 Snowman mette in fila un field enorme di 5.126 entries, incassando la prima moneta da €2.673 alla quale aggiunge €1.195 di taglie. Al 6° posto riconosciamo anche dugao81.

Midweek Battle a prospit. 77Dany vince il Giga Stack

Il torneo più ricco del mercoledì è l’evento #160 Midweek Battle che richiama 806 giocatori per un montepremi da €72.540. Qui la vittoria vale €4.957 e finisce nelle tasche di prospit che incassa anche la bellezza di €6.682 in taglie. Si ferma al 10° posto la corsa di Mario “coinflip21” Carrascon.

Quasi 60K in palio anche all’evento #161 Giga Stack che viene vinto da derysc che ha la meglio su un field da 3.297 iscritti e incassa €3.477+€2.851 di premio dopo aver battuto 77Dany nel testa a testa finale.

Poker Online 11 gennaio 2024: gli ultimi tornei della notte

Passiamo all’evento #163 The Blizzard e anche qui riconosciamo il vincitore, si tratta di Candido ‘Nitr07’ Cappiello che supera la concorrenza di 6255 iscritti e incassa €2.076+€2.614. Cappiello da tempo, col nick Nitr07, fa grandi colpi online, ma nel 2023 è esploso anche live e ha battagliato con un certo Dario Sammartino fino all’ultima settimana come miglior giocatore italiano dell’anno, classifica che ha guidato per mesi, perdendo la testa solo nel finale. Ennesima top 10 per IFOLDACES4U.

Si ferma poco sotto i 18K di prizepool l’evento #164 Explosive Gear che viene vinto da va87 che ha la meglio su Melodias1717 e poi a completare il podio riconosciamo pro-fumato87.

All’evento #165 Daily Cooldown abbiamo 266 iscritti e la magia di Donato “whitediabolic” De Bonis che centra la vittoria in back to back dello stesso torneo, per due sere di fila, visto che il regular aveva portato a casa questo stesso torneo martedì notte! De Bonis batte BERNISCONI nel testa a testa finale, e c’è anche dennydenny91 a completare il podio.