Dario Sammartino POY e GPI 2023. Si è chiuso un grande anno per uno dei pokeristi italiani più vincenti e conosciuti al mondo, Dario Sammartino (in foto repertorio by PIW). Il napoletano si conferma il miglior pokerista del Bel Paese, vincendo sia la classifica POY che la GPI.

Dario Sammartino POY e GPI 2023: il dominio di Mad Genius

Nella classifica Player Of The Year, POY, Dario Sammartino supera al fotofinish Candido Cappiello che per mesi aveva dominato questa classifica tra i pokeristi azzurri. Al termine dell’anno però Sammartino supera Cappiello per soli 17 punti; determinante la prestazione di Mad Genius al Main Event delle WSOP, ma anche un 11° posto al Main Event EPT Cipro e un 14° posto al Main Event WSOPE Rozvadov, Gino a chiudere l’anno raggranellando altri punti dal piazzamento al EPT Praga.

Sul gradino basso del podio troviamo Alessandro Pichierri, un altro che per molte settimane è stato al comando della classifica POY, ma per motivi personali non ha partecipato alle ultime, e determinanti, trasferte dell’anno, e questo ha influito sul suo piazzamento finale, in un annata comunque eccezionale per Deneb93.

Ecco la top-10 azzurra del POY. Il primo posto italiano di Dario Sammartino equivale però solo al 184° posto nella classifica generale e mondiale.

TOP-10 ITALIANA POY

1 #184 Dario Sammartino 2,555.53 pts

2 #191 Candido Gabriele Cappiello 2,538.65 pts

3 #216 Alessandro Pichierri 2,477.81 pts

4 #285 Fabio Peluso 2,315.48 pts

5 #325 Calogero Morreale 2,239.23 pts

6 #354 Simone Andrian 2,195.09 pts

7 #368 Mustapha Kanit 2,175.50 pts

8 #401 Alessio Isaia 2,134.23 pts

9 #535 Claudio Di Giacomo 1,980.50 pts

10 #620 Marco Regonaschi 1,901.51 pts

Dario Sammartino POY e GPI 2023: primato anche alla Global Poker Index

Passiamo alla classifica Global Poker Index, GPI, che conta i migliori risultati degli ultimi tre anni solari. Anche qui c’è Dario Sammartino al comando, con 189 punti di vantaggio su Alessandro Pichierri che ritroviamo anche qui tra i migliori. Il primato italiano di Sammartino qui equivale al 174° posto nel mondo.

Qui sul gradino basso del podio troviamo Simone Andrian che riesce a mettersi alle spalle per pochi punti Alessio Isaia, poi ritroviamo anche qui Candido Cappiello in 5° posizione. Ottimo anche il rendimento di Fabio Peluso e Gianluca Speranza che, al 6° e al 7° posto, riescono a tenersi alle spalle un certo Mustapha Kanit, con Mustacchione in 8° posizione anche al POY che abbiamo visto prima.

TOP-10 ITALIANA GPI

1 #174 Dario Sammartino 2,408.68 pts

2 #254 Alessandro Pichierri 2,225.05 pts

3 #273 Simone Andrian 2,182.13 pts

4 #277 Alessio Isaia 2,170.41 pts

5 #279 Candido Gabriele Cappiello 2,167.15 pts

6 #332 Fabio Peluso 2,094.39 pts

7 #381 Gianluca Speranza 2,026.98 pts

8 #415 Mustapha Kanit 1,981.91 pts

9 #428 Calogero Morreale 1,964.81 pts

10 #441 Claudio Di Giacomo 1,950.26 pts

Pronti per la stagione 2024!

Come andrà la stagione 2024. Lo scopriremo da subito visto che si parte con un gennaio pieno di impegni, in attesa dei primi eventi di rilievo internazionale come EPT Parigi a febbraio, quando in Francia si giocherà anche il WPT Prime.

