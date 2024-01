Poker Online 12 gennaio 2024. Su Pokerstars continuano le Winter Series e nella notte il torneo più ricco viene vinto da whiteskunk5. Ancora un piazzamento per un caldissimo Federico “IFOLDACES4U” Piroddi mentre BERNISCONI fa 2° per due giorni di fila allo stesso torneo, il Daily Cooldown che questa volta viene vinto da MircoNovantotto dopo la doppietta in back to back di De Bonis nei giorni precedenti.

Poker Online 12 gennaio 2024: i primi tornei del giovedì

Supera i 30K l’evento #168 Warm Up con 1.717 iscritti e la vittoria da €1.898+€1.853 va a MARFUS.XII che batte un caldissimo Federico “IFOLDACES4U” Piroddi che in questi tornei Winter Series stiamo citando praticamente ogni giorno.

All’evento #169 The Iceberg abbiamo 1.365 iscritti in lotta per un Prize pool da €61.425 e il migliore è rebigedo che incassa la prima moneta da €3.863 alla quale aggiunge €4.008 di taglie.

4.631 iscritti all’evento #170 Snowman che però non supera il garantito da 40K. La prima moneta da €5.420 va a mary583 che supera miaauuuuu nel testa a testa finale.

Special Thursday a whiteskunk5. F.Marotti vince il Giga Stack

L’evento #171 Special Thursday è il torneo più ricco del giovedì con 1.076 entries e quasi 100K in palio. La vittoria va a whiteskunk5 che incassa €6.580+€5.487 dopo aver superato Godggod98. Da segnalare il piazzamento in 5° posizione di Fabio “sturbao” Sturba.

Altri 3.813 iscritti all’evento #172 Giga Stack che arriva a €68.634 di Prize pool con una prima moneta da €4.144 a cui il vincitore F.Marotti aggiunge €2.070 di taglie.

Poker Online 12 gennaio 2024: gli ultimi tornei della notte

Dispo21 vince l’evento #173 The Blizzard, superando un field di 605 iscritti e portando a casa la prima moneta da 4.554. Il runner up è locky1094 poi abbiamo Run1tNic3 a completare il podio.

All’evento #174 The Arena la spunta campiro9911 su un field di 866 iscritti, con yowatchmewin che si ferma al 2° posto. Da segnalare la 4° posizione di Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni che aveva già chiuso in top-10 in uno dei tornei precedenti Winter Series.

Andiamo a chiudere con l’evento #175 Daily Cooldown vinto da Donato De Bon…..no, questa volta non arriva il tris di De Bonis, ma la vittoria va comunque ad un regular anche questa notte, si tratta di MircoNovantotto che incassa €2.239+€3.532 dopo aver battuto BERNISCONI, ma c’è un fatto curioso anche questa volta sul Daily Cooldown, ovvero lo stesso BERNISCONI che aveva fatto runner up a questo torneo anche la sera prima, quindi due runner up di fila in back to back, non è un impresa come la doppia vittoria di De Bonis, ma è comunque un risultato da segnalare.