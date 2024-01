Poker Online 17 gennaio 2024. Martedì di Winter Series su Pokerstars dove arriva la vittoria eccellente di Ivan “mrbluff234” Gabrieli (in foto repertorio by PIW) al The Blizzard. Serata positiva anche per: Gukesh, leon1986241, oicalob17 e fabryng.

Poker Online 17 gennaio 2024: i primi tornei del martedì

Iniziamo il report di oggi dei tornei Winter Series su Pokerstars dall’evento #220 The Iceberg che ha richiamato 1.224 entries per un montepremi che ha superato i 55K. La vittoria è andata a leon1986241 che ha incassato €3.563 di prima moneta + €4.767 di taglie. Da segnalare il 4° posto di Antonio “frakkalagan” Fragale e alle sue spalle un altro regular, Jaloseis.

L’evento #222 Super Tuesday è il più ricco del martedì con i suoi €73.260 di Prize pool grazie a 814 iscritti, e il migliore è Gukesh che si metri la prima moneta da €4.999 più altri €5.002 in taglie dopo aver superato Babbidiu e poi a completare il podio riconosciamo Alessandro “ale779” Giordano. In 7° posizione il regular Vop444.

Ivan “mrbluff234” Gabrieli vince l’evento #224 delle Winter Series

Passiamo all’evento #224 The Blizzard dove arriva la vittoria eccellente di Ivan “mrbluff234” Gabrieli in un torneo che però ha visto 645 iscritti che non sono bastati a superare il garantito da 30K. Al vincitore va comunque una prima moneta da €2.133 a cui aggiunge anche €2.388 di taglie dopo aver superato ortona81 che incassa poco più di 2.500 euro complessivi.

In 5° posizione ancora un caldissimo Biri07501 che giusto il giorno prima vinceva il torneo più ricco del lunedì, il Super Monday; questa volta il premio per il regular è minore, ma è comunque un altro piazzamento importante che lo fa rientrare nella top-20 dei giocatori più vincenti del 2024, con già più di 10K di profitto, anche se ben lontano dal +94K di majiko15, grazie al Sunday Million. Di seguito ai risultati del The Blizzard riportiamo anche l’ultimo aggiornamento dei giocatori più vincenti nei tornei online italiani del nuovo anno.

Poker Online 17 gennaio 2024: gli ultimi tornei della notte

L’evento #223 Giga Stack va a fabryng per €8.116 di prima moneta dopo aver battuto lukas8228 e poi sul gradino basso del podio c’è Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni. Dopo il runner up al Super Tuesday, Babbiddiu si conferma in una serata di grazia e incassa anche l’8° posizione in questo evento.

Chiudiamo con l’evento #226 Daily Cooldown e anche qui riconosciamo il vincitore, oicalob17, che supera un field di 275 iscritti incassando un premio da €1.990+€2.034, mentre si ferma al 2° posto AlPostoDeiSanti per circa 3.200 euro di premio complessivo.