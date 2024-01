Poker Online 16 gennaio 2024. L’Ultra-Deep va in archivio con un mega deal a tre, e la vittoria di monsterpro90, mentre Biri07501 si porta a casa il Super Monday di Pokerstars. Su iPoker abbiamo il successo di Sz30700 all’ExplosivePKO mentre su People’s si ferma al 7° posto la corsa di FilippoBisciglia al VESUVIO PKO vinto da tenax96.

I finali dei tornei domenicali

Partiamo da Pokerstars con la conclusione dell’evento #202 Ultra-Deep che ha richiamato 2.283 giocatori per un montepremi da €205.380. Il torneo si chiude con la vittoria di monsterpro90 che incassa €23.125 dopo un importante deal con fedechiara e balzein19781978 che incassano €20.215 a testa. Tagliato fuori dall’accordo D.L.ProPoker che incassa comunque €10.024. Da segnalare il piazzamento in top-10 del regular RenatoINT.

Su iPoker abbiamo Sz30700 come trionfare al ExplosivePKO, con un premio da €6.247 di prima moneta + €4.262 di taglie dopo aver battuto un field di 774 iscritti, con 6fortemaestro ultimo ad arrendersi e runner up per 7.118 euro totali di premio.

Chiudiamo su People’s Poker con la prima giornata del VESUVIO P-KO che era stata chiusa da un FilippoBisciglia scatenato e super chipleader, anche se al final day non riesce a completare l’opera, chiudendo al 7° posto per €718 totali di premio. Per la cronaca il torneo viene vinto da tenax96 che tra prima moneta e taglie incassa 2.322 euro complessivi.

Poker Online 16 gennaio 2024: i primi tornei del lunedì su Pokerstars

All’evento #209 Warm Up delle Winter Series abbiamo subito 1.988 iscritti per un Prize pool da €35.784 e la vittoria va a ediltaarabt per €2.163+€1.803 dopo aver battuto Maistop98 e sul gradino basso del podio riconosciamo anche Riccardo “Overbet91” Bonelli. Piazzamenti in top-10 anche per i regular Riccardo “CrazyRich85” Basso e gerryilprinc rispettivamente in 7° ed 8° posizione finale.

Con l’evento #210 The Iceberg si sale a €63.180 di montepremi grazie a 1.404 iscritti e qui il migliore è NanniReloaded che incassa €8.345 dopo un deal con Wutrek, davvero molto costante in queste ultime giornate (giusto il giorno prima, domenica, aveva fatto 3° al The Arena e lo ritroveremo ancora più avanti in questo report), e che incassa altri €7.545 di premio.

5.347 entries all’evento #211 Snowman che viene vinto da gianniaragus per €2.801+€2.149 di premio. In 8° posizione riconosciamo Matteo “SpeedOne1” Liparulo che si fa largo fino alla top-10 nonostante il field massiccio.

Il torneo più ricco della giornata è però l’evento #212 Super Monday con 1.170 iscritti e un montepremi da 105K. La vittoria va al regular Biri07501 che incassa €6.759+€5.123 dopo aver battuto un altro big come Guido “POGGIAIOLO” Pieraccini. Da segnalare anche il gradino basso del podio per TodoEnLaCara che aveva già fatto top-10 allo Showman. In questo torneo non mancano i grandi nomi, come panfr0, che dopo aver vinto il domenicale di 888poker cerca gloria anche alle Winter Series, e chiude al 5° posto, davanti a Jaloseis e c’è anche Sardo1110 in 8° posizione.

Poker Online 16 gennaio 2024: gli ultimi tornei della notte

Continuiamo con l’evento #213 Giga Stack che con 4.090 iscritti raggiunge i €73.620 di montepremi. Anche qui c’è un deal tra antooop99 e il regular s3rchioMarquina (che aveva aperto la giornata con una top-10 al Afternoon on Stars).

L’evento #214 The Blizzard sfiora i 35K di prizepool grazie a 755 iscritti e il migliore è Nicholas0404 per €2.435+€3.060. Si ferma in 2° posizione franklynb8 e al 3° posto ritroviamo un regular che non vedevamo da un pò, Nikol “barabbic” Babic, che si piazza davanti ad un altro nickname noto, tornato agli onori della cronaca dopo un periodo di assenza, IwasRickyKaka90.

C3st_i4_v13 vince l’evento #215 The Arena, superando la concorrenza di 778 iscritti e incassando la prima moneta da €3.391, mentre al runner up BaNR0LL3R vanno €2.423.

Chiudiamo con l’evento #216 Daily Cooldown che ci regala sempre finali spettacolari, e questa volta la vittoria da €2.503+€3.830 va a Ettore “pro-fumato87” Esposito che batte Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio nel testa a testa finale. Ancora un bel piazzamento per Wutrek che ritroviamo anche qui al 4° posto mentre in 6° posizione riconosciamo Fabrizio “Asky16” Petroni.