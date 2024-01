Poker Online 18 gennaio 2024. Ancora Ivan “mrbluff234” Gabrieli vincente alle Winter Series di Pokerstars, ma il torneo più ricco va a Shota457 che batte Matteo Liparulo al Midweek. Babbiddiu si conferma in grande forma col successo al The Blizzard. Vince. Anche Claudio “MrSquid92” Piovera che apre la giornata col successo al Warm Up.

Poker Online 18 gennaio 2024: i primi tornei Winter Series del mercoledì

Iniziamo dall’evento #229 Warm Up delle Winter Series Pokerstars dove arriva subito una vittoria eccellente, quella di Claudio “MrSquid92” Piovera che incassa €4.104 di prima moneta dopo aver battuto un field di 1.574 entries.

Vittoria in back to back per Ivan “mrbluff234” Gabrieli che il giorno prima vinceva il The Blizzard e il giorno dopo concede il bis vincendo anche l’evento #230 The Iceberg per €8.053 di prima moneta, con runner up Matteo92AA che incassa €5.647.

4.893 entries all’evento #231 Snowman che vince vinto da InRottura95 che incassa €4.895 dopo un deal con Nicola13988 e pepsil92 che incassano €4.095 a testa.

Shota457 batte Matteo “SpeedOne1” Liparulo al Midweek

Il torneo più ricco della giornata con €73.260 di Prize pool è l’evento #232 Midweek vinto da Shota457 che incassa €11.665 di premio dopo aver battuto Matteo “SpeedOne1” Liparulo.

Supera i 53K di montepremi anche l’evento #233 Giga Stack vinto da Butt3rflyEffect per €7.318 mentre per il runner up Lancino01 ci sono €5.133 di premio. Piazzamento in 8° posizione per Fabrizio “Asky16” Petroni che aveva già fatto top-10 al Warm Up.

Poker Online 18 gennaio 2024: gli ultimi tornei della notte

Continuiamo con l’evento #234 The Blizzard dove ritroviamo Babbiddiu che dopo una serie di 2° posti nei giorni seguenti, questa volta porta a casa il torneo e la prima moneta da €4.135 superando un field di 547 giocatori. In 2° posizione si ferma il regular s3rchioMarquina che non è l’unico nickname noto visto che al 3° posto riconosciamo anche Toberian95 e dietro di lui ci sono anche x-muccio-x, notorius1997, risu94, ANTILIMP e oisselino per un tavolo finale davvero spettacolare.

Vicino ai 30K di montepremi l’evento #235 The Arena vinto da pokernugoro per €3.113 dopo aver superato Luca “steva10” Stevanato.

Chiudiamo come sempre con l’evento #236 Daily Cooldown vinto da ALPostoDeiSanti che incassa la prima moneta da €4.863 dopo aver battuto This is soo2019 e charlito90 che completa il podio.