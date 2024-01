Poker Online 19 gennaio 2024. Continuano i tornei Winter Series di Pokerstars, e come sempre al giovedì si gioca l’High Roller che questa volta viene vinto (con deal) da Giuseppe “pulces85” Corapi. Vittorie anche per: Giovanni “giannuzzu090” Nava, piemooh, crithebest92 e mr.fotter. Da segnalare la tripla top-10 di ALPostoDeiSanti.

Poker Online 19 gennaio 2024: i primi tornei del giovedì

Iniziamo dall’evento #239 Warm Up che richiama 1.718 giocatori per quasi 31K di montepremi, e una prima moneta da €1.899 a cui il vincitore Fluuuidh aggiunge €1.395 di taglie dopo aver battuto ale5draw.

L’evento #240 The Iceberg sfiora i 60K di prizepool con 1.316 iscritti, e il migliore è il regular Giovanni “giannuzzu090” Nava che incassa €3.760+€2.585 dopo aver superato ILPAPA591 e a completare il podio ritroviamo ALPostoDeiSanti che negli ultimi giorni è finito spesso nei nostri report, con anche una vittoria al mercoledì al Daily Cooldown.

35K in palio all‘evento #241 Snowman vinto da piemooh per €4.757 di prima moneta dopo aver battuto un field di 3.891 entries, con Op.Boomer ultimo ad arrendersi. 8° posto per Gabriele “KingMAvE911” Re.

High Roller con deal per Giuseppe “pulces85” Corapi

Il torneo più ricco del giovedì è l‘evento #242 High Roller che finisce nelle tasche di Giuseppe “pulces85” Corapi che incassa €8.047 + €8.461 dopo un deal a tre con Luigic261 e LovePS.IT che incassano lo stesso premio, ma qualcosa in meno nelle taglie. In 6° posizione c’è anche Andrea “Andreacigna” Pini e in 10° posizione ancora ALPostoDeiSanti.

All’evento #243 Giga Stack abbiamo 4.304 iscritti per €77.472 di montepremi, e una prima moneta da €4.643 che viene vinto da crithebest92 che incassa altri €2.894 di taglie.

Poker Online 19 gennaio 2024: gli ultimi tornei della notte

Continuiamo con i tornei Winter Series con l’evento #244 The Blizzard vinto da mr.fotter che ha la meglio su un field di 781 iscritti per €2.376+€2.703 di premio dopo aver battuto Fester2111 e ginopaolo666. Ai piedi del podio c’è Donato “whitediabolic” De Bonis che aveva già centrato la top-10 al Warm Up di inizio giornata.

All’evento #245 Bounty Quads NoN_e_CaRiNo batte Giuseppe “peppruocc” Ruocco nel testa a testa finale, e in 3° posizione c’è anche Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro.

Chiudiamo con l’evento #246 Daily Cooldown che richiama 315 giocatori per €28.350 di montepremi e una prima moneta da €5.059 che finisce sul conto di federer74 che supera ELGUA201O e Seemly1983. Anche qui ennesimo piazzamento di ALPostoDeiSanti in 4° posizione, che si lascia alle spalle Alessandro “alesiena17” Siena ma anche kingferro98, Alessandro “teamzeus94” Ferraiuolo e pure Claudio “MrSquid92” Piovera, in fila dal 5° al 8° posto.