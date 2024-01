Poker Online 23 gennaio 2024. Si sono conclusi i final day dei principali domenicali e sono arrivate le vittorie di Megres8 (dopo un deal a tre) al Main Event Winter Series, di Baloon7 su iPoker e di spiritogonz su People’s Poker. Su Pokerstars sono già iniziati i tornei After Party ed Alessandro Sarro (in foto) ha firmato il Winter Monday.

Tornei domenicali: Megres8 vince con deal il Main Event Winter Series

Si è concluso il Main Event Winter Series su Pokerstars, un torneo da 6.466 entries per un montepremi da €581.940. La vittoria va a Megres8 che tra prima moneta e taglie ha incassato in totale ha preso 53.397 euro dopo un deal a tre con con piegio2023 e Robocop8623.

Si è concluso anche il domenicale di iPoker, l’ExplosivePKO che ha chiuso con 812 iscritti e il migliore è stato Baloon7 che ha incassato un totale di 9.093 tra prima moneta e taglie, dopo aver battuto MarioLina01, runner up per 8.479 euro. Sul gradino basso del podio c’è dottorREFOLO.

Su People’s Poker il final day del VESUVIO P-KO riprendeva con 59 players left e una bolla ancora da scoppiare (30 ITM). La vittoria va a spiritogonz che incassa 4.181 euro dopo aver battuto il_cip_leader_pisel nel testa a testa finale, col runner up che incassa 3.005 euro, poi abbiamo sEgUiCi che completa il podio per 2.116 euro.

Poker Online 23 gennaio 2024: i primi tornei Afterparty

In archivio il Main Event, ma le Winter Series continuano con gli eventi Afterparty e in particolare nella giornata di ieri si è giocato il Winter Monday da 1.100 iscritti per €99.000 di montepremi e la vittoria eccellente di Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro che incassa €6.473 di prima moneta + €6.870 di taglie, e non è l’unico nome noto a piazzarsi qui, perché sul gradino basso del podio troviamo Marco “ROOR_17” Regonaschi e in 5° posizione c’è anche Vop444.

Altri €65.700 in palio al The Iceberg che richiama 1.460 entries e il migliore è toky078 che incassa €4.095+€4.613 dopo aver battuto misticea08 poi a completare il podio riconosciamo vice_airlines, davanti a sgheb. Piazzamento al 9° posto per Luca “sturbao” Sturba.

Chiudiamo con la Winter Rumble che ha visto trionfare DANT3_91 su un field da 3.097 iscritti per €55.746 di Prize pool. Per il vincitore c’è una prima moneta da €8.033 mentre il runner up savecash95 si deve accontentare di €5.522.