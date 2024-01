Poker Online 31 gennaio 2024. Su Pokerstars continuano i tornei MicroMillions, ma continua anche la programmazione standard col classico Night on Stars, vinto da vlereoy83 un giorno dopo aver chiuso 2° a questo stesso torneo il giorno prima.

Poker Online 31 gennaio 2024: i tornei MicroMillions

Iniziamo dai tornei MicroMillions più interessanti del martedì su Pokerstars. Iniziamo dall’evento #22 Monstrous Stack con 1.726 entries e un montepremi che supera i 31K. La vittoria da €4.482 va ad Armatabranca su sunglow17.

L’evento #25 Stark Attack Mystery Bounty è il torneo più ricco della giornata con un montepremi di €56.826 grazie a 6.314 entries. La vittoria va a Gigo8092 su NatyAlwaysDream e poi c’è falco11111604 a completare il podio.

2.236 iscritti all’evento #26 The Sniper e il migliore è stato JackOil99 per €2.616 di prima moneta + €2.795 di taglie. In 2° posizione riconosciamo ediltaarabt e a completare il podio c’è anche lorisgrancini che negli anni passati abbiamo conosciuto come presenza fissa ai tornei live italiani.

Chiudiamo con l’evento #27 The Thunderstorm vinto da maxy18.F che supera Mario “coinflip21” Carrascon, sempre presente nei nostri report. Top-10 anche per un altro regular, betullame11 che chiude in 7° posizione.

Night on Stars: vlereoy83 questa volta lo vince!

557 iscritti al Night on Stars che supera i 50K di montepremi e il migliore è vleroy83 che riesce nell’impresa di migliorare il 2° posto riportato appena la sera prima, sempre al NoS, per €6.802 di premio. Questa volta il vincitore porta a casa €3.629 di prima moneta + €4.972 di taglie dopo aver superato mammaCheerleade nel testa a testa finale.

In top-10 c”è anche Donato “whitediabolic” De Bonis che chiude al 8° posto per poco più di €700 di premio complessivo. Da segnalare il 12° posto di lemaston che cerca di sfruttare la good run del weekend visto che è stato proprio lui a vincere il Super High Roller delle MicroMillions il giorno prima per più di 18K di premio.

Poker Online 31 gennaio 2024: gli altri tornei del martedì

Finale spettacolare al Bounty Builder che viene vinto da Laziness95 su Fabrizio “Asky16” Petroni e Marco “RaydenArtist” Richetto a completare il podio. Top-10 anche per Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi che si sta piazzando con costanza negli ultimi giorni, e questa volta chiude al 8° posto.

Al Rollercoaster vleroy83 cerca di esagerare vincendo anche questo torneo su 133 iscritti, ma qui alla fine si ferma al 5° posto. La vittoria sa €1.073+€1.601 va a RCRSTL92 su Leon123205. Piazzamenti in top-10 anche per Domenico “scellone9477” Gala e per Fabio “backdoorAK” Peluso.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed, il torneo turbo che chiude la notte su Pokerstars e che come sempre richiama pochi giocatori (52 che non bastano a superare il garantito da 5k), ma ci sono sempre tanti regular e nickname noti in gioco, ad iniziare dal vincitore di questo martedì notte, HELLMATADOR7 che batte Alessandro “aleorsi98” Orsi nel testa a testa finale, poi abbiamo Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani a completare il podio. Ancora un piazzamento per scellone9477 che troviamo anche qui al 5° posto davanti a Ettore “pro-fumato87” Esposito. Questa volta vleroy83 chiude al 10° posto, ma non basta, è proprio lui l’uomo bolla.