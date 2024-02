Poker Online 2 febbraio 2024. Su Pokerstars continuano le MicroMillions Series e il torneo più ricco del giovedì è L’High Roller Mystery Bounty vinto da BIGPOPPA2503 mentre MOR3NA_97 batte MoChuisle7 al Night on Stars. Vincono anche: MattyOnAir, IMuCkTheNut ed xJaNdRo27x.

I principali tornei MicroMillions: BIGPOPPA2503 vince l’High Roller Mystery

Iniziamo dai tornei MicroMillions più ricchi, con l’evento #38 Monstrous Stack che sfiora i 30K di montepremi e la vittoria da €4.306 va ad alliass75 che batte illupo434 e thetruehank a completare il podio. In 7° posizione riconosciamo ANTILIMP.

Riflettori puntati sull’evento #39 HIGH ROLLER Mystery Bounty che con 2.061 entries arriva ad un montepremi da €92.745 e il colpo grosso lo fa BIGPOPPA2503 che batte shamrye nel testa a testa finale. Al 5° posto riconosciamo Tommasoliori e al 7° posto si ferma la corsa di whiteskunk5.

Altri 4.144 entries all’evento #42 Stark Attack che va a YesMan72 per €2.169+€1.408 di premio. Qui riconosciamo MeLLowYeLL0w al 6° posto.

Chiudiamo con l’evento #43 The Sniper che si avvicina ai 47K di montepremi grazie a 2.611 iscritti e qui a spuntarla per €2.900+€1.743 di premio è NatyAlwaysDream su giorgio114 e poi troviamo ortona81 a completare il podio. Da segnalare JustOn3Tim3 che chiude al 7° posto dopo che era arrivano 9° anche al High Roller.

Poker Online 2 febbraio 2024: Night on Stars per MOR3NA_97

Si è giocato anche il Night on Stars, nella programmazione standard di Pokerstars, e qui la vittoria va a MOR3NA_97 che incassa €5.776 di prima moneta più la bellezza di €8.043. Per questo giovedì il NoS aveva un buy-in da €250 che è stato pagato da 336 giocatori che hanno prodotto un prizepool da €75.600.

In 2° posizione riconosciamo MoChuisle7 che incassa €5.776+€1.165 e a completare il podio c’è lorz1995. Non sono gli unici regular che troviamo ai piani alti, visto che in 6° posizione c’è Ste4L7H e appena fuori dalla top10 spuntano anche dennydenny91 e fsusct.

Poker Online 2 febbraio 2024: gli altri tornei del giovedì

La giornata era iniziata con la vittoria dei MattyOnAir all’Afternoon on Stars, per €1.006+€965 di premio, dopo aver battuto un Field da 282 iscritti, con Luke-RM84 ultimo ad arrendersi mentre a completare il podio riconosciamo tanuzz8.

Altri 175 iscritti al Rollercoaster, per €15.750 di montepremi, e anche qui i grandi nomi non mancano, ad iniziare dal vincitore IMuCkTheNut che incassa €1.314+€2.098 dopo aver battuto Davide “davidecalva” Calvaresi e al 4° posto c’è anche Evanz94 che negli ultimi mesi si sta piazzando e vincendo con costanza.

Chiudiamo col Need For Speed che questa volta viene vinto da Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro che incassa quasi 2K complessivi nel torneo turbo che chiude la notte di Pokerstars, che ha visto 69 iscritti. Al 2° posto Vop444 e poi abbiamo sangomio88 a completare il podio davanti ad un altro nome noto, quello di Andrea “Andreacigna” Pini.