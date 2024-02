Poker Online 6 febbraio 2024. Vediamo come si sono conclusi i principali tornei domenicali sul mercato italiano con le vittorie di elettro92 (Pokerstars), FrankyCiccio (iPoker) e toystory92 (People’s). Vediamo anche i risultati degli altri tornei MicroMillions e standard del lunedì su Pokerstars.

Tornei domenicali: elettro92 vince il Super High Roller. A FrankyCiccio l’iPokerRoyal

Iniziamo dalla conclusione del Super High Roller delle MicroMillions Series di Pokerstars, un torneo che ha sfiorato i 200K di prizepool con 2.953 iscritti, e il migliore alla fine è stato elettro92 che incassa la prima moneta da €12.230, ma ha aperto anche 11 Mystery Bounty. DIDO92 ne ha aperte il doppio esatto (22), ma si è fermato al 2° posto per €8.782 di premio. A completare il podio con €6.261 (e 3 bounty) c’è BalaniukB23 per €6.261. Piazzamento al 6° posto per il regular MoChuisle7.

Passiamo su iPoker dove si è concluso l’iPokerRoyal che ha richiamato 410 giocatori e in 63 sono andati a premio per un minimo di €242 (senza considerare le taglie). La vittoria vale €8.956 di prima moneta + €9.558 di taglie, un bel colpo per il vincitore, FrankyCiccio, che ha battuto JBJoyBoy, secondo per 11.820 euro di premio totale. A completare il podio troviamo Fabinho2 che incassa in tutto poco più di 7K.

Si è concluso anche il domenicale di People’s Poker, il VESUVIO P-KO da 15K garantiti con 158 iscritti. Il final day riprendeva con 67 players left, e una bolla ancora lontana dallo scoppio visti i 23 ITM. Alla fine la spunta toystory92 che incassa €1.805 di prima moneta + €650 di taglie, con mikeri90 runner up per €1.289+€400.

Poker Online 6 febbraio 2024: i tornei MicroMillions del lunedì

Un ricco lunedì con i tornei MicroMillions che su Pokerstars sono continuati con l’evento #75 High Roller vinto da Ciminiera96 che ha la meglio su un Field da 2.798 iscritti e incassa la prima moneta da €7.804 oltre a 10 bounty. A livello taglie misteriose fa ancora meglio ferreira1111 che ne apre 15, ma si ferma al 5° posto per €2.062 di premio.

Calcatelli1 vince l’evento #78 Shark Attack per €2.087+€1.410 dopo aver superato un Field da 3.986 con Gattomanaro ultimo ad arrendersi.

Chiudiamo i più ricchi tornei MicroMillions della giornata con l’evento #79 The Sniper che supera i 50K di montepremi grazie a 2.807 entries, e il migliore è stato teribbile559 per €3.098+€1.647 mentre per il runner up MacMentos ci sono €3.096+€435.

Poker Online 6 febbraio 2024: la programmazione standard su Pokerstars

Tra i tornei standard della programmazione di Pokerstars non manca mai il Night on Stars che arriva a contare 720 iscritti per €64.800 di montepremi. Mega deal a 4 con Carmis11 vincitore nominale e del premio maggiore da €7.270, mentre il runner up hossrudolph prende meno del 3°, caaarlesio, poi al 4° posto troviamo anche Ste4L7H che spesso citiamo nei nostri report (per esempio ha vinto proprio il NoS lo scorso maggio per citare uno dei tanti risultati di questo giocatore), come Luca “losqualo63” Giovannone che non fa parte dell’accordo al 5° posto, come MrFlanagnan dietro di lui.

Il Rollecoaster con 183 iscritti arriva a €16.470 di montepremi, superando nettamente il garantito da 10K, e mettendo in palio una prima moneta da €1.349 vinta da EEEStremiRimedi che incassa altri €2.313 in taglie dopo aver battuto fialetta27 e poi al 3° posto c’è Fabio “backdoorAK” Peluso. Piazzamento al 5° posto anche per Giuseppe “peppruocc” Ruocco e Simone “simopascu96” Pascucci al 9° posto.

Chiudiamo come sempre col turbo della notte, il Need For Speed che richiama 77 giocatori, per quasi 7K di montepremi, ma come sempre i regular non mancano, ad iniziare dal vincitore, Matteo “SpeedOne1” Liparulo che supera king9225 e sigarotto. Ai piedi del podio riconosciamo Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni e poi ci sono anche Matteo “RaydenArtist” Richetto, Zlatin “Bulgaro98” Penev e Domenico “scalone9477” Gala.