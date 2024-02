Poker Online 8 febbraio 2024. Su Pokerstars continuano le MicroMillions Series e ieri il colpo più ricco lo ha messo a segno 87AAgos87 che ha vinto l’evento The Sniper. Continua anche la programmazione normale, come il Night on Stars che viene vinto da 2cecchino2.

Poker Online 8 febbraio 2024: MicroMillions Series

Iniziamo come sempre andando a vedere come si sono conclusi i principali tornei delle MicroMillions Series. All’evento #91 Monstrous Stack abbiamo 1.438 partecipanti e il migliore è prestige1963 che incassa la prima moneta da €3.775. Ancora un piazzamento di panfr0 che troviamo al 8° posto.

L’evento #94 Shark Attack supera i 30K di prize pool con 3.388 iscritti e il migliore è salva2288 che incassa la prima moneta da €1.785 +€1.347 di taglie.

Chiudiamo con il torneo più ricco con più di 80K di montepremi, l’evento #95 The Sniper dove trionfa 87AAgos87 per €4.912 di premio più 10 taglie misteriose.

2cecchino2 fa centro al Night on Stars

Passiamo al Night on Stars che richiama 513 iscritti per €46.170 di montepremi e una prima moneta da €7.801 che finisce nelle tasche di 2cecchino2 che supera MEDU4s nel testa a testa finale. Piazzamento in top-20 per Alberto “Everbrun1” Cigliano che chiude al 13° posto.

Poker Online 8 febbraio 2024: la programmazione standard su Pokerstars

Apriamo la giornata come sempre con l‘Afternoon on Stars che arriva a €12.240 di montepremi con 272 iscritti, e il migliore è Amnesia_Scanner per €2.214.

Va molto bene anche il Bounty Builder che, a fronte di un garantito da 20K, arriva ad un montepremi di €28.845 grazie a 641 entries, e qui la vittoria da €2.023+€2.711 va ad EmanueleDanieli che batte TopDogg2.0 nel testa a testa finale.

BazingaD.M.1 vince il Rollercoaster battendo un Field di 129 iscritti per €1.040+€1.763 di premio. In 2° posizione c’è danilo17091980 su ferry hu e ai piedi del podio ritroviamo il regular MoChuisle7.