Poker Online: affluenza importante al Main Event MicroMillions. Melodias1717 e Mario Carrascon al comando del Super High Roller

Poker Online 12 febbraio 2024. Quasi 12 mila iscritti al Main Event delle MicroMillions su Pokerstars dove si è giocato anche il day1 del Super High Roller. Su iPoker c’è Xhepa a dominare l’Explosive Sunday mentre su People’s Poker al VESUVIO PK-O abbiamo lindiano in testa.

Tornei Domenicali: 11.680 entries al Main Event MicroMillions

Oggi iniziamo ovviamente dal Main Event MicroMillions Series su Pokerstars come torneo principale che ha chiuso con la bellezza di 11.680 entries che si sono buttati nella mischia pagando un buy-in da €20 e producendo un montepremi da €210.240. Al termine della prima giornata è un ecatombe, e in corsa rimangono 1.328 giocatori, non pochi, anche se già tutti a premio (1.895 ITM). Il migliore è Maxcabas che ha chiuso con quasi 2 milioni in chips. Si gioca per una prima moneta da €11.126, più le taglie misteriose. I primi 6 del chipcount ne hanno già prese 2 a testa.Proprio il 7° posizione riconosciamo il regular AKILLERJJ e in top-20 c’è anche Andrea “Andreacigna” Pini.

Si deve ancora concludere pure il Super High Roller delle MicroMillions Series con 2.850 iscritti per un montepremi da €192.375. Al momento comanda Melodias1717, unico sopra al milione in chips e con già più di €400 incassati dai bounty. Attenzione a Mario “coinflip21” Carrascon che riprenderà dal 2° posto di un torneo che mette in palio una prima moneta da €11.339 più le taglie.

Su iPoker come sempre si è giocato il day1 del Explosive Sunday che al momento ha richiamato 656 entries (registrazione tardiva ancora aperta) e almeno in 221 si ritroveranno lunedì sera per cercare di rientrare tra i 99 ITM a premio, con una prima moneta che sarà di almeno €7.055 (più le taglie). Al comando del chipcount troviamo Xhepa che con 318K domina da chipleader visto che al 2° posto beerdestroy è solo a 181K. Da segnalare thetruehank che riprenderà dal 6° posto.

Su People’s Poker sono 151 gli iscritti al VESUVIO P-KO da 15K garantiti e in 59 passano alla giornata finale. Bolla ancora lontana dallo scoppio visto che a premio andranno in 23, con una prima moneta da €1.725 a cui aggiungere anche in questo caso i bounty. La prima giornata premia lindiano che chiude con 144K, davanti a tutti. Non mancano i nomi noti ai piani alti visto che al 4° posto troviamo Andrea “supercamoz” Camozzi mentre in 8° posizione riconosciamo anche Federico “Zibbibboshock98” Bileddo.

Poker Online 12 febbraio 2024: gli altri tornei MicroMillions

Vediamo anche gli altri tornei MicroMillions Series della domenica di Pokerstars. All’evento #125 Monstrous Stack abbiamo 2.024 iscritti e la vittoria da €5.517 va a Pr0Tr4d3r che batte Maury V 1980 e whiteskunk5.

L’evento #127 Shark Attack con 4.384 entries non supera i 40K di montepremi garantito. Il migliore è babydonk91 che incassa €2.365+€1.673 di premio dopo aver battuto javier2469 e QueenKing28. A piedi del podio riconosciamo Matteo “RaydenArtist” Richetto.

Andiamo a chiudere con l’evento #131 The Thundestorm che con un buy-in da €10 ha richiamato 1.470 giocatori, e non mancano i regular con ottimi piazzamenti, come Riccardo “CrazyRich85” Basso al 7° posto e Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni in 10° posizione, anche se a trionfare per poco più di €1.800 totali di premio è bligodimisano.

Poker Online 12 febbraio 2024: la programmazione standard

Fabrizio “Asky16” Petroni apre la domenica vincendo il Sunday Warm Up per €1.378+€2.246 di premio dopo aver superato un Field da 408 iscritti, con TCsrl ultimo ad arrendersi, e a completare il podio riconosciamo un altro regular molto attivo e vincente negli ultimi giorni: MoChuisle7. Piazzamento anche per Davide “davidecalva” Calvaresi in 5° posizione; poco dietro altri nickname noti come Biri07501, Peraz77 e sapy000.

Nomi importanti a comandare anche il Sunday Evening che con 888 iscritti sfiora i 40K di montepremi e qui la vittoria va a Fabiosky23 che incassa €6.257 dopo aver battuto Donato “whitediabolic” De Bonis. A completare il podio c’è T_Magw3ll davanti a POGGIAOLO e damonsalvator19. Pure qui ritroviamo Marco “Peraz777” Perra.

727 iscritti al Sunday Bounty Builder che non supera i 20K di montepremi garantito. La vittoria va a piddu1989 che incassa €1.330+€1.560 dopo aver superato ediltaarabt.

Non solo l’HR delle MicroMillions, alla domenica si gioca sempre anche il consueto Sunday High Roller da €250 di buy-in, pagato da 153 giocatori per un montepremi da €34.425 e una prima moneta da €7.135 vinta da MircoNovantotto su pulces85 e BIGPOPPA2503 che completa il podio.

Chiudiamo col Need For Speed che come sempre regala spettacolo, non tanto di montepremi (69 iscritti per poco più di 6K di Prize pool), ma per i grandi nomi che si sono sfidati ancora una volta al tavolo finale dove a spuntarla è stato Giuseppe “peppruocc” Ruocco su This is soo2019. Ancora un piazzamento di TESTADIDONNA al 5° posto, subito avanti a Luca “delfo182” Delfino. C’è anche Gabriele “KingMAvE911” Re in 8° posizione, e poi Giovanni “Vop444” Giudice a completare la top-10.