Poker Online 21 febbraio 2024. SvolpiKK e dureflex vincono i tornei più ricchi delle Carnival Series di martedì, ma c’è spazio anche per il successo di Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi. Runner up per Federico “Th3Secr3t” Petruzzelli mentre kingferro98 non vince, ma porta a casa 3 top-10 su 9 tornei, di cui un doppio 3° posto.

Poker Online 21 febbraio 2024: i primi tornei Carnival Series del martedì

Iniziamo il nostro report dei tornei Carnival Series di Pokerstars con l’evento #19 Joker che richiama 1.553 entries che portano il montepremi a questi 28K sui 20K garantiti. Il migliore è Dispo21 che incassa la prima moneta da €4.050 dopo aver battuto alesskunk, runner up per €2.841.

Con l’evento #20 Bounty si sale a €52.875 di montepremi con 1.175 iscritti e qui la vittoria va a ClipperDealer che incassa la prima moneta da €3.394 a cui aggiunge €2.561 di taglie dopo aver superato il regular Federico “Th3Secr3t” Petruzzelli nel testa a testa finale, ma in top-10 riconosciamo anche Cereisnhooo, Evanz94 e Kingferro98, in fila tra il 5° e il 7° posto.

Vittoria eccellente all’evento #21 Circus dove tra un Field di 4.701 iscritti la spunta Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi che in questi giorni si sta piazzando con continuità, e che questa volta incassa €2.45+€2.001 di premio.

Main Gala a SvolpiKK, dureflex vince il Parade Mystery Bounty

L’evento #22 Main Gala del martedì va ad un altro regular, SvolpiKK che incassa la ricca prima moneta da €10.369 dopo aver superato alexia15k, e anche qui troviamo l’ottimo piazzamento di kingferro98. Bene anche Marco “RaydenArtist” Richetto che chiude al 5° posto. In 9° posizione l’immancabile Fabrizio “Asky16” Petroni.

L’evento #23 Parade Mystery Bounty è quello in assoluto più ricco con 4.234 entries per €76.347 di montepremi. Prima moneta da €4.662 che viene vinta da dureflex che si porta a casa anche 12 taglie misteriose (fa meglio di lui solo clabig2 con 16). Al 2° posto, per €3.361 di premio (+9 bounty) riconosciamo Shadowkizz.

Poker Online 21 febbraio 2024: gli ultimi tornei della notte

Passiamo all’evento #24 Bash, uno degli unici due tornei Carnival Series che non hanno superato il garantito da 25K con 544 iscritti. Il migliore è BILLIONS..73 che si merita €1.816+€2.195 di premio dopo aver superato Eltora96 nel testa a testa finale. A completare il podio riconosciamo damonsalvator19, davanti a Tommasoliori.

All’evento #25 Tuesday Win The Botton la spunta giuliapapu che ha la meglio su un Field di 985 giocatori e incassa la prima moneta da €2.897 dopo aver superato IwasRickyKaka90.

L’evento #26 Nightly Masquerade è l’altro torneo che non supera il garantito (anche in questo caso 25K) con 275 iscritti. Il migliore è Faber_Makiko che incassa €1.965+€2.799. Il runner up è mamasamp28 e al 3° posto troviamo ancora una volta kingferro98.

Chiudiamo con l’evento #27 Carnivalesque vinto da UPermaTiltin per €983+€784, con G10VAA al 2° posto e PhilPrincipe a completare il podio.