Poker Online 6 marzo 2024. Vediamo i risultati dei principali tornei su Pokerstars di martedì 5 marzo. I tornei più importanti vengono vinti da DavidViola89 e da TomBat95 ma torna al successo anche Luca ‘delfo182’ Delfino.

Poker Online 6 marzo 2024: i primi tornei del martedì

Iniziamo come sempre dal pomeriggio dell’Afternoon on Stars che richiama 274 giocatori per €12.330 di montepremi e a svettare su tutti è chinodertoten per €977 di prima moneta + €1.312 di taglie. Da segnalare il piazzamento al 5° posto del regular Rantolo’91.

Il Bounty Builder supera I 25K di prize pool grazie a 572 iscritti e qui il migliore è HunterWolf92 che porta a casa €1.864+€2.197 di premio dopo aver superato Robocop8623 nel testa a testa finale.

DavidViola89 vince il NoS. A TomBat95 il Colossal Stack

Il montepremi più alto della giornata lo raggiunge il Colossal Stack con €57.186 in palio grazie a 3.177 entries. La vittoria vale €3.479+€2.355 e va a TomBat95 che batte il regular s3rchioMarquina, poi abbiamo Aestetics57 a completare il podio.

Anche il Night on Stars raccoglie più di 50K grazie a 564 iscritti e qui il migliore è DavidViola89 che si metri €3.675+€4.738 di premio dopo aver superato dennyboy46 e WarOfBlinds. Ai piedi del podio riconosciamo ALPostoDeiSanti.

Poker Online 6 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

143 iscritti al Rollecoaster, in lotta per un montepremi da €12.870, e una prima moneta da €1.119 a cui il vincitore, nilo407, aggiunge €1.762 di taglie dopo aver superato pabart1 e Gaspare “Gasparotto10” Sposato. Ai piedi del podio Ceresinhooo e poi troviamo anche dugao81 e ALPostoDeiSanti, rispettivamente 6° e 7°, che avevano già fatto top-10 entrambi al NoS. C’è anche Evanz94 in 10° posizione qui.

Chiudiamo col Need For Speed, il turbo della notte che chiude la giornata su Pokerstars, e che questa volta non supera il garantito da 5K con soli 51 entries. Il migliore è Luca ‘delfo182’ Delfino che incassa €768+€809.