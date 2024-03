Poker Online 27 marzo 2024. Una serata spettacolare per Donato “whitediabolic” De Bonis che batte un Field da più di 3.000 iscritti al Colossal Stack, poi fa top-10 anche al Night on Stars e al The Swift Uncharted in versione Mystery Bounty. Impressionante!

Poker Online 27 marzo 2024: i primi tornei del martedì

Iniziamo il martedì su Pokerstars dall’Afternoon on Stars che viene vinto per l’ennesima volta da Alessio “aleorsi98” Orsi che ha la meglio su un Field da 313 iscritti per più di 14K di prizepool. Per il vincitore c’è una prima moneta da €1.098 alla quale aggiunge €1.567 di taglie dopo aver battuto Moon_M5 nel testa a testa finale.

Passiamo al The Sunset Riddle in versione Mystery Bounty dove a spuntarla è Th3_3qualiz3r per €4.975+€1.058 dopo aver superato grandemara78 enunciato Field complessivo da 1.234 entries.

De Bonis trionfa al Colossal Stack e fa top-10 a Night on Stars vinto da Gukesh

Donato “whitediabolic” De Bonis torna a battere un colpo vincente andando a trionfare al Colossal Stack del martedì, su un Field ampio da 3.030 iscritti, per €3.238 di prima moneta + €2.421 di taglie. Il runner up AlexAr5h incassa in tutto circa 4.300 euro, poi abbiamo Jaysmooth77 a completare il podio per circa 2K di premio complessivo.

Il Night on Stars supera i 50K di prize pool grazie a 560 iscritti. Il migliore è Gukesh che incassa €3.649+€4.699 dopo aver superato spaccapali nel testa a testa finale. Si confermano in un ottimo momento Mrs.Benz220 al 6° posto e This is soo2019 al 9° posto. Top-10 anche qui per uno scatenato whitediabolic.

Poker Online 27 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

Mystery Bounty anche al The Swift Uncharted che richiama 523 giocatori per €23.532 di montepremi e anche qui al comando abbiamo diversi nickname noti, ad iniziare dal vincitore, Chateaux87, che torna alla vittoria superando un altro regular, PR0PRI0LUI. Ai piedi del podio anche Sxm03 e Domenico “domenlan” Lando al 4° e 5° posto. In 8° posizione abbiamo Luca “delfo182” Delfino seguito da Michael “Sardo1110” Ibra e ancora whitediabolic.

Passiamo al Rollecoster con 143 iscritti e il migliore è XIcommandment per €1.119+€2.229 dopo aver superato balza. Anche qui un ottimo domenlan sul gradino basso del podio. Qui riconosciamo anche Ribo95, Riccardo “CrazyRich85” Basso e Riccardo “Overbet91” Bonelli, tutti in top-10.

Chiudiamo come al solito col Need For Speed che non supera i 5K garantiti con 55 iscritti. Vittoria da €717+€853 per pulces85 che supera Biri07501 e piunco72. Piazzamento anche per Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio in 7° posizione.