Poker Online 28 marzo 2024. IwasRickyKaka90 vince il Night on Stars (e fa runner up al Need For Speed) ed è il protagonista del mercoledì su Pokerstars, assieme all’immancabile Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio (in foto) che vince uno spettacolare Bounty Builder.

Poker Online 28 marzo 2024: i primi tornei del mercoledì

Apriamo come sempre la giornata su Pokerstars con l’Afternoon on Stars che in versione Mystery Bounty richiama la bellezza di 620 entries per quasi 28K in palio nel torneo pomeridiano vinto da VayoleX per €2.799 di prima moneta + €762 di taglie. Da segnalare il 9° posto di ChristianDic che è quello che porta a casa si più dalle taglie misteriose, quasi €1.600.

Passiamo al The Mystical, sempre della Mystery Bounty Fever, con 765 iscritti e un montepremi da €20.655 con vittoria di PACMAN94 che incassa €1.996+€475 di premio dopo aver battuto frasc4. Da segnalare qui un altro piazzamento di Mrs.Benz220, caldissima in questi ultimi giorni.

Spettacolo al Bounty Builder con 663 entries e un montepremi che sfiora i 30K. Vince Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che fa il pieno vincendo la prima moneta da €2.101, ma anche la bellezza di €3.058 di taglie, dopo aver superato Fede.Casti1. Sul gradino basso del podio troviamo Riccardo “CrazyRich85” Basso e dietro di lui Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi. In top-10 riconosciamo anche Chateaux87 e Federico “IFOLDACES4U” Piroddi.

IwasRickyKaka90 vince il Night on Stars. A GreenArro171 il Colossal

GreenArro171 porta a casa la prima moneta da €6.558 battendo un Field di 2.486 iscritti al Colossal Stack che raggiunge i €44.748 di prizepool. Il runner up è Ilclandestino che porta a casa €4.508.

Si avvicina ai 50K di montepremi il Night on Stars con 555 iscritti, e il migliore è il regular IwasRickyKaka90, tornato prepotentemente alla ribalta negli ultimi mesi, e che incassa un altra bella moneta da €8.392 dopo aver battuto un altro giocatore hot, fialetta27. Ai piedi del podio c’è anche Fabio “sturbao” Sturba.

Poker Online 28 marzo 2024: gli ultimi tornei della notte

Mystery Bounty anche al The Undercover che richiama 1.996 giocatori per quasi 30K di montepremi. Il migliore è NOTARO10 che incassa €2.153+€138 dopo un deal con fragola694 che porta a casa €1.862 di premio, ma quasi niente in taglie (€41).

Al Rollecoaster partecipano in 121 e nel finale toystory92 batte Andrea “Andreacigna” Pini, incassando la prima moneta da €976, e ben €1.927 in taglie. Sul gradino basso del podio riconosciamo mathjunk e in 6° posizione Giovanni “Vop444” Giudice.

Chiudiamo come sempre al Need For Speed con 52 iscritti per 5K di montepremi (garantito non superato). Qui il migliore è Boccaglio che incassa la prima moneta da €1.783, togliendo la soddisfazione della doppietta ad IwasRickyKaka90 che chiude da runner up.