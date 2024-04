Poker Online 5 aprile 2024. Al giovedì su Pokerstars si gioca il ricco Night on Stars da €250 di buy-in, che viene vinto da Fabiosky23, regular che spesso troviamo al vertice dei più importanti tornei di questa poker room. Giornata vincente anche per: Denny9422, LUBILL10, Willypt18, ITACA57, alexia15k e Giuseppe “peppruocc” Ruocco che porta a casa un ennesimo Need For Speed (abbiamo perso il conto di quanti turbo della notte abbia vinto, forse anche lui).

Poker Online 5 aprile 2024: i primi tornei del giovedì

Iniziamo come sempre con l’Afternoon on Stars, questa volta con Bounty progressivo, che richiama 235 entries per un montepremi da €10.575. La vittoria da più di 2K totali da a Denny9422 che batte due nickname abbastanza noti: Tommasoliori e Op.Boomer.

Passiamo al Mystery Bounty del The Sunset Riddle che con 1.190 iscritti raggiunge un Prize pool da €53.550 e la vittoria da €4.795+€958 va a LUBILL10 che batte JustynByBer che vince €3.672 di premio, ma qualcosa in più di taglie (€1.108). Piazzamento al 7° posto del solito Fabrizio “Asky16” Petroni.

Fabiosky23 firma il NoS del giovedì. Willypt18 porta a casa il Colossal

I 3.286 iscritti avvicinano il Colossal Stack ai 60K di montepremi. La vittoria vale €3.591+€1.989 e va a Willypt18 che batte PikuLover nel testa a testa finale, poi abbiamo ClaLok a completare il podio.

Al giovedì il Night on Stars sale a €250 di buy-in, pagato da 291 giocatori, e il migliore è nuovamente Fabiosky23, che non è la prima volta che vince il NoS o un grosso torneo su Pokerstars. Per il vincitore c’è un premio enorme da €5.105 + la bellezza di €7.700 di taglie mentre al runner up Boccaglio vanno €5.104+€2.794. Sul gradino basso del podio riconosciamo Daniele “bybabyby” Cuomo. Al 5° posto segnaliamo un altro giocatore in forte ascesa negli ultimi mesi, fialetta27.

Poker Online 5 aprile 2024: gli ultimi tornei della notte

Mystery Bounty anche per il The Swift Uncharted che richiama 531 entries e viene vinto da ITACA57 che incassa €2.411+€1.001. In 2° posizione hackangel91 che incassa il premio da €1.810, ma nemmeno un singolo euro in taglie!

Altri 159 iscritti al Rollercoaster e qui a spuntarla, per €1.194+€1.815 di premio, è alexia15k che batte jurimereu nel testa a testa finale, poi abbiamo alenetani1410 a completare il podio davanti ad una lunga serie di regular che arriva fino al 11° posto di Andreacigna, e aperto da betullame11.

Si chiude col Need For Speed che viene vinto per l’ennesima volta da Giuseppe “peppruocc” Ruocco che incassa €710+€1.013. In 2° posizione Evanz94 poi abbiamo CAP.SHIPPO. che ci ha preso gusto dopo la vittoria del giorno prima al Bounty Builder. Piazzamento al 6° posto anche per MoChuisle7.